Okolice

Wyremontują peron stacji w Radzyminie. Dwa miesiące utrudnień

Wizualizacja stacji w Radzyminie po remoncie
Koniec remontu Dworca Zachodniego
Źródło: TVN24
Rozpoczyna się remont peronu stacji kolejowej w Radzyminie. Oznacza to utrudnienia dla pasażerów. Na początek jeden z torów na miesiąc zostanie wyłączony z ruchu, następnie dojdzie do zamiany i prace przeniosą się na przeciwną stronę.

Prace na stacji PKP w Radzyminie rozpoczną się w poniedziałek. Zakres remontu obejmuje wymianę nawierzchni peronu, instalację nowych wiat, ławek i tablic informacyjnych. Pojawią się też nowe elektroniczne wyświetlacze z rozkładem jazdy, monitoring oraz nagłośnienie. Stacja zostanie dostosowana do potrzeb osób niedowidzących i pasażerów z ograniczeniami ruchowymi.

Wizualizacja stacji w Radzyminie po remoncie
Wizualizacja stacji w Radzyminie po remoncie
Źródło: PKP PLK

Kolejarze zapowiadają, że remont spowoduje zmiany w organizacji ruchu na stacji. Przez miesiąc - od 9 marca do 8 kwietnia - zamknięty będzie tor numer 1. Podróżni będą mieli do dyspozycji tylko jedną krawędź peronową, natomiast ta przy zamkniętym torze będzie remontowana. W kolejnym etapie prace przeniosą się na przeciwną stronę, wówczas pociągi nie pojadą po torze numer 2.

"Utrudnienia potrwają około dwóch miesięcy, ale montaż całego systemu informacji pasażerskiej wykonawca ma zakończyć do sierpnia 2026 roku" - zapowiada spółka PKP PLK w komunikacie.

Wizualizacja stacji w Radzyminie po remoncie
Wizualizacja stacji w Radzyminie po remoncie
Źródło: PKP PLK

Nowe wyświetlacze na 51 stacjach i przystankach

Jak wyjaśniają kolejarze, prace remontowe w Radzyminie są częścią dużego zadania inwestycyjnego realizowanego z funduszy Krajowego Planu Odbudowy na warszawskim węźle kolejowym. Łącznie na 51 stacjach i przystankach firma Orange zamontuje ponad 430 elektronicznych wyświetlaczy.

Prace obejmą stacje i przystanki na dziewięciu liniach kolejowych w rejonie Warszawy:

· linia numer 1 Warszawa Zachodnia - Katowice: Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Międzyborów, Żyrardów;

· linia numer 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka: Zielonka, Wołomin, Zagościniec, Dobczyn, Urle, Szewnica, Klembów, Jasienica Mazowiecka, Tłuszcz, Chrzęsne, Mokra Wieś, Barchów, Łochów, Ostrówek Węgrowski, Topór;

· linia numer 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny: Warszawa Aleje Jerozolimskie, Warszawa Rakowiec, Warszawa Żwirki i Wigury, Warszawa Służewiec, Warszawa Okęcie, Warszawa Dawidy, Warszawa Jeziorki, Nowa Iwiczna, Piaseczno, Zalesie Górne, Ustanówek, Czachówek Górny, Czachówek Południowy;

· linia numer 9 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny: Warszawa Praga, Warszawa Toruńska, Warszawa Żerań, Warszawa Płudy;

· linia numer 10 Legionowo - Tłuszcz: Legionowo Piaski, Michałów-Reginów, Wieliszew, Nieporęt, Dąbkowizna, Radzymin;

· linia numer 21 Warszawa Wileńska - Wołomin Słoneczna: Warszawa Zacisze Wilno, Ząbki, Kobyłka Ossów, Kobyłka, Wołomin Słoneczna;

·  linia numer 449 Warszawa Rembertów - Zielonka: Warszawa Mokry Ług, Zielonka Bankowa;

· linia numer 20 Warszawa Główna - Warszawa Praga: Warszawa Zoo;

· linia numer 440 Warszawa Służewiec - Warszawa Lotnisko Chopina: Warszawa Lotnisko Chopina.

Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

Zwiń opisWięcej

