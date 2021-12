Radzymin. Pocisk w szkole, 400 osób ewakuowanych. Zatrzymali ucznia w stroju świętego Mikołaja

Policja: pocisk do szkoły przyniósł 16-letni uczeń

Na miejscu pracują już funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, a mają tam zjawić się jeszcze jeszcze wojskowi saperzy. - Nasi policjanci wstępnie rozpoznali, że jest to granat moździerzowy, być może z czasów II wojny światowej. Żeby mieć jednak pewność, muszą to obejrzeć specjaliści. Potem ten pocisk zostanie wywieziemy z terenu szkoły. Najważniejsze jest teraz, żeby zrobić to szybko i żeby nie stanowił on zagrożenia dla osób i mienia - przekazał po godzinie 15 Tomasz Sitek.