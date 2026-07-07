Okolice Pożar hotelu koło Żyrardowa. W akcji sześć zastępów straży pożarnej Alicja Glinianowicz |

Ogień pojawił się w hotelu na terenie Radziejowic Źródło zdj. gł.: Google Maps

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- Zgłoszenie otrzymaliśmy krótko po godzinie 10. Wynikało z niego, że na terenie hotelu w Radziejowicach pojawił się ogień - powiedział nam mł. bryg. Jarosław Belina, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, obecny na miejscu zdarzenia. - Staramy się dostać do źródła pożaru. Obecnie z okna na parterze wydobywa się dym - dodał.

W zdarzeniu nie ma poszkodowanych. Wszystkie osoby przebywające w hotelu - zarówno goście, jak i pracownicy - opuściły obiekt samodzielnie. Po przyjeździe na miejsce strażacy sprawdzili czy wszystkie zdołały ewakuować się.

"Staramy się zapobiec rozprzestrzenianiu pożaru"

- Staramy się zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru - zastrzegł strażak.

Na miejscu działania prowadzi sześć zastępów straży pożarnej.