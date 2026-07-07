Pożar hotelu koło Żyrardowa. W akcji sześć zastępów straży pożarnej
- Zgłoszenie otrzymaliśmy krótko po godzinie 10. Wynikało z niego, że na terenie hotelu w Radziejowicach pojawił się ogień - powiedział nam mł. bryg. Jarosław Belina, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, obecny na miejscu zdarzenia. - Staramy się dostać do źródła pożaru. Obecnie z okna na parterze wydobywa się dym - dodał.
W zdarzeniu nie ma poszkodowanych. Wszystkie osoby przebywające w hotelu - zarówno goście, jak i pracownicy - opuściły obiekt samodzielnie. Po przyjeździe na miejsce strażacy sprawdzili czy wszystkie zdołały ewakuować się.
"Staramy się zapobiec rozprzestrzenianiu pożaru"
- Staramy się zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru - zastrzegł strażak.
Na miejscu działania prowadzi sześć zastępów straży pożarnej.
Źródło: tvnwarszawa.pl