Zorganizował pomoc dla matki z ośmiorgiem dzieci. "Być może jej los się odmieni i już nigdy nie będzie wątpiła"

- Jej sytuacja jest skrajnie trudna. Kobieta jest w złym stanie, nie wierzy by ktokolwiek mógł pomóc jej i dzieciom. Nie zwlekając, zaczęliśmy organizować pomoc, w którą zaangażowali się wszyscy policjanci z posterunku w Szreńsku, nasi znajomi i lokalni mieszkańcy. Ktoś przekazał spacerówkę dla najmłodszego dziecka, zgromadziliśmy też żywność z długim terminem ważności, środki czystości, odzież, zabawki - czyli wszystko to, co było potrzebne "na już" - opowiada st. asp. Dariusz Sarwiński, dzielnicowy.