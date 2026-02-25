Logo TVN Warszawa
Zgłosił się do szpitala ze zwichniętym barkiem, nie żyje. Śledztwo

Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Radomski Szpital Specjalistyczny
Źródło: Google
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 45-letniego pacjenta, który ze zwichniętym barkiem trafił na SOR w szpitalu w Radomiu. Tam lekarz miał mu podać znieczulenie ogólne bez udziału anestezjologa i bez podłączenia do aparatury monitorującej funkcje życiowe. Po trzech tygodniach mężczyzna zmarł.

- W środę prokurator wszczął śledztwo dotyczące narażenia pacjenta przez personel szpitala na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez niewłaściwą diagnostykę i leczenie, skutkiem czego nieumyślnie doprowadzono do jego śmierci. Grozi za to kara do pięciu lat więzienia - poinformował szef Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód Cezary Ołtarzewski.

Śledczy ustalili, że 45-letni mieszkaniec Pionek 10 stycznia został przyjęty na Szpitalny Oddział Ratunkowy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Tego samego dnia przeniesiono go na OIOM, gdzie przebywał do 26 stycznia. Następnie został przekazany na Oddział Wewnętrzny. Stamtąd 2 lutego przetransportowano go do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Legionowie, gdzie zmarł następnego dnia. Ciało z upoważnienia matki zmarłego zostało odebrane przez zakład pogrzebowy, następnie skremowane i 10 lutego odbył się pogrzeb.

Anonimowe zgłoszenie

Prokuratura zajęła się sprawą w związku z anonimowym zawiadomieniem przez osoby, które podpisały się jako ratownicy medyczni SOR-u. Pismo zostało wysłane jeszcze wtedy, gdy pacjent żył i przebywał w szpitalu w Radomiu.

- Z pisma wynikało, że lekarz, który nie był anestezjologiem, podał pacjentowi jakieś leki, co mogło skutkować pogorszeniem się jego stanu zdrowia i koniecznością umieszczenia chorego na OIOM-ie - powiedział prokurator Ołtarzewski.

Dodał, że w piśmie wskazano, że lekarz miał grozić innym członkom personelu medycznego, że jeżeli informacja o tym, co wydarzyło się w szpitalu, zostanie gdzieś przekazana, on doprowadzi do zwolnienia ich z pracy.

Szef prokuratury zaznaczył, że w związku z kremacją niemożliwe będzie przeprowadzenie sekcji zwłok, która pomogłaby w ustaleniu przyczyn zgonu mężczyzny.

- Sprawdziliśmy, że w Prokuraturze Rejonowej w Legionowie nie było żadnych zgłoszeń co do tego pokrzywdzonego, nikt nie zawiadamiał o zgonie, nikt nie zwracał się o wydanie zgody na pochówek - powiedział Ołtarzewski.

Śledczy wystąpią teraz do szpitala o dokumentację medyczną pacjenta.

- Dopiero na tej podstawie ustalimy, kto, kiedy i jakie leki pacjentowi podawał - powiedział prokurator. Zostaną przesłuchane osoby, które w chwili przyjęcia pacjenta pracowały na SOR-ze.

45-latek pojechał do szpitala w Radomiu na zabieg nastawienia barku

O sprawie pierwsza napisała "Gazeta Wyborcza". Według ustaleń jej dziennikarki 45-latek pojechał do szpitala w Radomiu na prosty zabieg nastawienia barku. Znieczulenie ogólne przeprowadzone przez lekarza z SOR-u bez udziału anestezjologa zakończyło się tragicznie. Medyk sam miał "uśpić" pacjenta i nie podpiąć urządzeń monitorujących czynności życiowe.

"Po około 20 minutach ktoś z personelu zorientował się, że pacjent nie oddycha. Rozpoczęto akcję reanimacyjną, wykonano tracheotomię, czyli poprzez nacięcie wprowadzono rurkę bezpośrednio do tchawicy. Dzięki temu przywrócono oddech, ale mężczyzna nie odzyskał już przytomności" - podała gazeta.

Szpital nie komentuje sprawy. Poinformował jedynie, że trwa postępowanie wyjaśniające.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

RadomProkuraturaOchrona zdrowia
