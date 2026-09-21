Zdradziły go odgłosy z mieszkania i charakterystyczny zapach
Policjanci z wydziału kryminalnego komendy miejskiej w Radomiu ustalili miejsce pobytu 27-latka poszukiwanego na postawie listu gończego do odbycia kary ponad dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Zapukali do drzwi mieszkania, ale nikt nie otworzył.
Marihuanę chciał spuścić w toalecie
"Słychać było jednak dobiegające ze środka odgłosy, a w pewnym momencie bardzo intensywnie wyczuwalny był zapach marihuany. Policjanci weszli przez okno. W mieszkaniu zastali kobietę i poszukiwanego mężczyznę, który próbował pozbyć się posiadanych narkotyków. Chciał spuścić je w toalecie" - opisuje Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu.
27-latek został zatrzymany. W mieszkaniu miał narkotyki, w sumie około 40 gramów marihuany oraz wagę elektroniczną, którą ukrył w piecu kaflowym. Odbywa już zasądzoną karę. Grozi mu też kolejna, do trzech lat więzienia.