Okolice Zdradziły go odgłosy z mieszkania i charakterystyczny zapach

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Policjanci z wydziału kryminalnego komendy miejskiej w Radomiu ustalili miejsce pobytu 27-latka poszukiwanego na postawie listu gończego do odbycia kary ponad dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Zapukali do drzwi mieszkania, ale nikt nie otworzył.

Marihuanę chciał spuścić w toalecie

"Słychać było jednak dobiegające ze środka odgłosy, a w pewnym momencie bardzo intensywnie wyczuwalny był zapach marihuany. Policjanci weszli przez okno. W mieszkaniu zastali kobietę i poszukiwanego mężczyznę, który próbował pozbyć się posiadanych narkotyków. Chciał spuścić je w toalecie" - opisuje Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu.

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27-latek został zatrzymany. W mieszkaniu miał narkotyki, w sumie około 40 gramów marihuany oraz wagę elektroniczną, którą ukrył w piecu kaflowym. Odbywa już zasądzoną karę. Grozi mu też kolejna, do trzech lat więzienia.

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