Zastępca komendanta policji potrącił pieszego. Prokuratura tłumaczy, dlaczego nie stracił prawa jazdy

- W dalszym toku postępowania będziemy oczekiwali na wyniki ekspertyzy mającej ustalić stopień obrażeń, jakich doznał pokrzywdzony. Tuż po wypadku został przewieziony do szpitala z obrażeniami, które nie zagrażały jego życiu. Doznał on urazu kończyny górnej - przypomina Borkowska.

Dlaczego nie zatrzymano prawa jazdy policjanta?

- Na miejscu zdarzenia prokurator, który wykonywał czynności, po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy podjął decyzję o niezatrzymywaniu kierującemu prawa jazdy - informuje Borkowska. I zaznacza, że jest to typowa procedura, a decyzja prokuratora zapada na podstawie tego, czego dowiedział się na temat zdarzenia tuż po jego zaistnieniu. Tłumaczy też, jakie przesłanki muszą być spełnione, by prawo jazdy zostało zatrzymane. - Sytuacje, kiedy należy bezwzględnie należy zatrzymać prawo jazdy reguluje prawo o ruchu drogowym i wskazuje ono, kiedy jest to obligatoryjna czynność. Na przykład, gdyby była taka sytuacja, że kierujący jest w stanie nietrzeźwości albo do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych. Czasami są to sytuacje, kiedy można dokonać zatrzymania i mają tu też znaczenie okoliczności, na przykład rażące złamanie przepisów ruchu drogowego - wylicza.