Okolice 17-latek stracił nogi. Kierownik pociągu przyznał się i wyraził skruchę Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zawieszenie w czynnościach kierownika pociągu Źródło zdj. gł.: Uwaga! TVN

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W środę prokuratura wznowiła czynności z udziałem Marcina W., które trzy tygodnie temu przerwano, bo mężczyzna źle się czuł i został zabrany przez pogotowie na badania do szpitala.

Wyraził skruchę, przeprosił

- Podejrzany zrozumiał zarzut, odniósł się do niego merytorycznie, przyznał się do jego popełnienia - przekazał prokurator Robert Bińczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Po obejrzeniu nagrań z monitoringu mężczyzna wyraził skruchę. - Powiedział, że jest mu bardzo przykro i chciałby przeprosić pokrzywdzonego - wskazał prokurator.

Prokurator zastosował wobec Marcina W. środki zapobiegawcze. - Zastosowałem środek polegający na zawieszeniu podejrzanego w czynnościach służbowych kierownika pociągu i ten środek połączyłem z drugą dolegliwością, to jest dozorem policji - wyjaśnił prok. Bińczak. Dodał, że mężczyzna będzie zgłaszał się raz w tygodniu na komisariat.

Śledczy planuje jeszcze zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów, aby ocenić stan zdrowia podejrzanego.

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24 nieprawidłowości, postępowanie administracyjne

Po wypadku Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę w Kolejach Mazowieckich. Wytknął 24 nieprawidłowości. Dotyczyły między innymi "braku właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, braku właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę w trakcie rozruchu pociągu".

Stwierdzono również, że rozmowy z wykorzystaniem "urządzeń radiołączności" były niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Wskazano na brak "synchronizacji urządzeń" w zakresie czasu wystąpienia zdarzenia oraz braku właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.

Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne wobec Kolei Mazowieckich w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym UTK i odmówiły podpisania protokołu.

17-letni Dominik stracił nogi i część dłoni

Do wypadku doszło 14 lutego w Woli Bierwieckiej koło Radomia. 17-letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, został przytrzaśnięty drzwiami. Dostał się między pociąg a peron. Wiele dni trwała walka o życie chłopaka. Stracił obie nogi i część dłoni.

W ocenie prokuratury kierownik nienależycie obserwował wymianę pasażerów i przedwcześnie nadał przez radiotelefon sygnał do odjazdu. Zarzucono mu spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, a także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dwojga pasażerów - kobiety i jej kilkumiesięcznego dziecka.

Podejrzanemu grozi kara do ośmiu lat więzienia.