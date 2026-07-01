Okolice Znieważył Ziobrę w listach do ministerstwa i sądu. Więzień skazany Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Opole Lubelskie. Odpowie za znieważenie policjantów. Zabrali ją do aresztu Źródło wideo: KPP Opole Lubelskie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wyrok w tej sprawie zapadł w Sądzie Rejonowym w Radomiu. K. został skazany na karę grzywny w wysokości dwóch tysięcy złotych. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Góźdź, sąd uznał Leszka K. za winnego znieważenia funkcjonariuszy publicznych podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych.

List z aresztu

W 2023 roku mężczyzna w listach wysyłanych z aresztu do szefa resortu sprawiedliwości i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ używał słów wulgarnych i powszechnie uznawanych za obelżywe.

Oprócz Zbigniewa Ziobry, który pełnił wówczas funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, oskarżony znieważył również z imienia i nazwiska jedną z prokuratorek. - W korespondencji listownej kierowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości używał wobec niej słów powszechnie uznawanych za obelżywe oraz pogardliwe - powiedziała rzeczniczka prokuratury.

"Świadomie zawarł w treści pism zniewagi"

W trakcie przesłuchania Leszek K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że kilkukrotnie wysyłał zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów, sędziów i inne osoby występujące w jego sprawach. - Wynika z tego, że świadomie zawarł w treści tych pism zniewagi - wskazała prok. Góźdź.

Wyrok nie jest prawomocny. - Prokurator uznał go za słuszny i nie zamierza składać apelacji - powiedziała rzeczniczka. Z prawa do odwołania może natomiast skorzystać osadzony. Mężczyzna nadal odbywa karę w więzieniu.

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