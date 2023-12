Silny wiatr porwał blaszany garaż i rzucił go na drogę

czytaj dalej

Mieszkańcy jednego z osiedli w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) dostali karę za wrzucenie odpadów do nieodpowiednich pojemników. Dodatkowy koszt - 60 tysięcy złotych - spółdzielnia doliczyła już do rachunków lokatorów. To tylko jeden z wielu tego typu przypadków w kraju. Nie liczy się, kto segreguje śmieci, tylko czy robią to wszyscy. Materiał magazynu "Polska i Świat".