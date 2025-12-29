Udekorował auto jak choinkę. Skończyło się mandatem

Świąteczne kontrole policyjne w Radomiu (bez dźwięku) Źródło: KMP Radom

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nietypowo ozdobione auto zauważyli policjanci w święta na ulicy Wernera w Radomiu. Seat obwieszony był świątecznymi lampkami.

"Migające, kolorowe lampki mogą oślepiać innych kierowców, rozpraszać i powodować zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze zakończyli przejazd, a kierowca przy nich musiał zdemontować ozdoby. Za dodatkowe oświetlenie, niezgodne z przepisami, 20-latek otrzymał mandat w wysokości 500 złotych" - informuje Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów Źródło: KMP Radom

Jeździli za szybko, odpoczną od prowadzenia aut

W czasie świąt Bożego Narodzenia policjanci prowadzili kontrole na drogach. Kilku kierowców w Radomiu już w Wigilię straciło prawo jazdy za nadmierną prędkość.

Na ulicy Warszawskiej policjanci o godzinie 22 zatrzymali 20-latka kierującego bmw, który jechał z prędkością 96 km/h, w miejscu gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. Okazało się, że młody mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania. Jego sprawą zajmie się sąd.

Przed północą na ulicy Wojska Polskiego 29-latek kierujący bmw przekroczył dozwoloną prędkość o 52 km/h. Pędził 122 km/h. W związku z tym policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, otrzymał też mandat w wysokości 1,5 tysiąca złotych i 13 punktów karnych.

Kolejny kierowca został zatrzymany po godz. 1 na ulicy Warszawskiej. 18-latek kierował toyotą i przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość o 53 km/h. Stracił prawo jazdy, otrzymał 1,5 tysiąca złotych mandatu, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych.

Natomiast na ulicy Młodzianowskiej policjanci zatrzymali 19-latka, który kierował toyotą i przekroczył prędkość o 57 km/h w obszarze zabudowanym.

"Prawo jazdy ma od 10 miesięcy i nie było to pierwsze popełnione przez niego wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości. W związku z tym został ukarany w recydywie. Poza zatrzymaniem prawa jazdy, otrzymał również trzy tysiące złotych mandatu i 13 punktów karnych" - przekazuje Justyna Jaśkiewicz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD