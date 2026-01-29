Szpital wstrzymał przyjęcia. W wodzie wykryto bakterie

Radomski Szpital Specjalistyczny Źródło: Google

W środę Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego poinformował, że w związku ze stwierdzeniem w próbce, pobranej z jednego punktu poboru, obecności bakterii, odcięte zostało zasilanie sieci wodociągowej (szpital ma własne ujęcie wody). Wszystkie planowe zabiegi i przyjęcia zostały wstrzymane.

"Pacjentom zapewniono bezpieczną wodę pochodzącą m.in. z Wodociągów Miejskich, dostarczaną w jednorazowych saszetkach oraz od darczyńców, którzy cały czas dojeżdżają zapewniając butelki wody - gwarantujemy, że dla nikogo jej nie zabraknie" - zapewnił w komunikacie szpital.

Z tego samego ujęcia wody korzysta też Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, która prowadzi Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną. Ten punkt również został zamknięty. Chorzy, którzy potrzebują porady lekarskiej, powinni wybrać się do najbliższego punktu pomocy zdrowotnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Aleksandrowicza, na Józefowie w Radomiu.

