Okolice Strażacy walczą z pożarem wysypiska śmieci

Radom Źródło: Google Earth

Pożar objął powierzchnię około 300 mkw. Nad wysypiskiem widać czarny słup dymu. W okolicy unosi się nieprzyjemny zapach.

- Dym nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, ale lepiej nie otwierać na razie okien i unikać niepotrzebnych spacerów - powiedział rzecznik.

22 jednostki w akcji

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze wysypiska przy ul. Witosa przed godz. 6.00. Na miejscu działają 22 jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

- Nasze działania polegają na podaniu wody na palące się śmieci oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - powiedział rzecznik.

Według niego działania są utrudnione ze względu na zalegające śmieci, które trzeba usunąć, żeby dostać się do wszystkich zarzewi ognia.

Na razie trudno powiedzieć, co było przyczyną pożaru. Będą to ustalali śledczy i biegły z zakresu pożarnictwa. Według rzecznika już w poprzednich latach na wysypiska dochodziło do podobnych sytuacji.