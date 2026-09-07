Okolice Ranił maczetą małżeństwo. Wciąż nie został zatrzymany Oprac. Katarzyna Kędra |

Postępowanie prowadzi prokuratura w Radomiu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański / PAP

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Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód. Jak poinformował jej szef Maciej Oleś, mężczyzna zbiegł od razu po zdarzeniu i wciąż jest poszukiwany przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Śledczy postawili mu zarzuty zaocznie.

- Dotyczą one usiłowania zabójstwa jednej osoby i usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u drugiej przy jednoczesnym spowodowaniu u niej średniego uszczerbku na zdrowiu - powiedział prok. Oleś.

Wyjaśnił, że czyny, które są zarzucane 40-latkowi, wynikają z zeznań pokrzywdzonych i świadków oraz opinii biegłego lekarza sądowego dotyczącej stopnia uszkodzenia ciała kobiety.

Chcą wystawić list gończy

Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności na czas niekrótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokurator wystosował do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres miesiąca od dnia zatrzymania. Jako przesłanki do izolacyjnego środka zapobiegawczego wskazano ukrywanie się podejrzanego, konieczność ochrony pokrzywdzonych i wysoką karę, jaka grozi sprawcy. Zwrócono też uwagę na możliwość matactwa z jego strony.

- Jeżeli sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie, będziemy szukać podejrzanego na podstawie listu gończego. Jeżeli policja poczyni ustalenia w zakresie tego, czy przebywa na terytorium Unii Europejskiej, będziemy niezwłocznie występować o europejski nakaz aresztowania - zapowiedział prok. Oleś.

Kobieta mogła stracić dłoń

Do zdarzenia doszło 23 lipca na osiedlu Wacyn w Radomiu. Gdy młode małżeństwo podjechało pod dom, był tam mężczyzna mieszkający w sąsiedztwie. Jak wynika z relacji pokrzywdzonych, 40-latek po krótkiej wymianie zdań próbował uderzyć maczetą mężczyznę w głowę. Ten zdążył się uchylić, ale cios w rękę otrzymała jego żona. Kobieta trafiła do szpitala. Gdyby nie natychmiastowa pomoc lekarska, mogłaby stracić dłoń.

Tuż po zdarzeniu prokuratura informowała, że sprawca mógł uciec do Niemiec, gdzie wcześniej pracował. Obecnie policja bierze pod uwagę różne miejsca jego pobytu.