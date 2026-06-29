Radom Radny nie zgadza się z wyrokiem, sprawa wraca do sądu

Pasożyty, choroby weneryczne, rasa i narodowość. Język nienawiści ostatnio kwitnie Źródło wideo: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Wpłynęła apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji, co oznacza, że sprawa będzie miała swój dalszy ciąg przed sądem okręgowym - poinformowała wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu Renata Król. Dodała, że nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

Skazany na grzywnę

W kwietniu Sąd Rejonowy w Radomiu orzekł wobec Dariusza W. karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Obciążył go także kosztami procesowymi związanymi z koniecznością przygotowania opinii biegłych. W sumie, wraz z opłatami sądowymi, radny ma zapłacić ponad 12 tysięcy złotych.

Debata, krytyka, wyrok

Sprawa dotyczy wypowiedzi Dariusza W. z listopada 2020 r. W wywiadzie radiowym, odnosząc się do debaty nad budżetem UE i mechanizmem "pieniądze za praworządność", radny skrytykował ten pomysł.

"Pamiętamy wojnę i to, co zrobili z Polską, i oni teraz będą nas uczyli praworządności? Jest to śmieszne. Ja zgadzam się z tym, co powiedział kiedyś Churchill, że Niemcy powinno się bombardować co 50 lat, bez podania przyczyny" - powiedział wówczas Dariusz W.

W ocenie śledczych wypowiedź ta miała charakter nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

Radny nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że jego słowa były "figurą retoryczną" i nie było jego intencją obrażanie narodu niemieckiego.

W ocenie sądu Dariusz W. posłużył się nieistniejącym cytatem, a wykorzystanie traumy II wojny światowej do podważenia wiarygodności Niemiec było niedopuszczalne. Sąd zwrócił także uwagę na tendencję polityka do uogólnień.

"To jeden ze sposobów manipulacji, aby podawać informacje ogólne, niesprawdzone, bez uzasadnień, w celu siania niepokoju i chaosu wśród odbiorców" - wskazał sąd w uzasadnieniu wyroku.

Wystąpił z PiS, jest radnym niezależnym

Dariusz W. to jeden z bardziej rozpoznawalnych radomskich radnych, wieloletni działacz Prawa i Sprawiedliwości, były przewodniczący Rady Miasta Radomia. W 2025 r. - ze względu na konflikt z prezesem okręgu radomskiego PiS Markiem Suskim - wystąpił z partii i ogłosił, że zostaje radnym niezależnym

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