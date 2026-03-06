Logo TVN Warszawa
Okolice

Przez 16 lat unikał kary. Tajemna kryjówka w końcu go zawiodła

Poszukiwany schował się w skrytce między drzwiami
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu radomskiego
Źródło: Google Earth
Policjanci z Radomia zatrzymali poszukiwanego od 16 lat mężczyznę, skazanego za oszustwo. 65-latek liczył, że uda mu się schować przed funkcjonariuszami w skrytce między drzwiami. Jego starania okazały się jednak nieskuteczne.

Namierzeniem poszukiwanego zajmowali się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Mężczyzna przez 16 lat ukrywał się przed organami ścigania. Wydano za nim dwa listy gończe za oszustwa oraz wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym.

W czwartek policjantom udało się wpaść na trop 65-latka i zatrzymać go na terenie powiatu radomskiego. "Mężczyzna ukrywał się w specjalnej skrytce między drzwiami" - opisuje Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka KMP w Radomiu.

Poszukiwany schował się w skrytce między drzwiami
Poszukiwany schował się w skrytce między drzwiami
Źródło: Komenda Miejska Policji w Radomiu

Trafił do więzienia

Mężczyzna trafił do aresztu w celu odbycia zaległej kary pozbawienia wolności.

Rzeczniczka przyznaje, że poszukiwani często starają się wybierać różne miejsca na kryjówki, licząc na bezkarność. "Radomscy kryminalni po raz kolejny udowodnili, że tropią osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości aż do skutku, tak aby poniosły konsekwencje swoich czynów" - podkreśla.

Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi
Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi
Źródło: Komenda Miejska Policji w Radomiu
