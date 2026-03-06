Namierzeniem poszukiwanego zajmowali się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Mężczyzna przez 16 lat ukrywał się przed organami ścigania. Wydano za nim dwa listy gończe za oszustwa oraz wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym.
W czwartek policjantom udało się wpaść na trop 65-latka i zatrzymać go na terenie powiatu radomskiego. "Mężczyzna ukrywał się w specjalnej skrytce między drzwiami" - opisuje Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka KMP w Radomiu.
Trafił do więzienia
Mężczyzna trafił do aresztu w celu odbycia zaległej kary pozbawienia wolności.
Rzeczniczka przyznaje, że poszukiwani często starają się wybierać różne miejsca na kryjówki, licząc na bezkarność. "Radomscy kryminalni po raz kolejny udowodnili, że tropią osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości aż do skutku, tak aby poniosły konsekwencje swoich czynów" - podkreśla.
Opracowała Klaudia Kamieniarz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Radomiu