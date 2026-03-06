Do zdarzenia doszło na terenie powiatu radomskiego Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Namierzeniem poszukiwanego zajmowali się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Mężczyzna przez 16 lat ukrywał się przed organami ścigania. Wydano za nim dwa listy gończe za oszustwa oraz wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym.

W czwartek policjantom udało się wpaść na trop 65-latka i zatrzymać go na terenie powiatu radomskiego. "Mężczyzna ukrywał się w specjalnej skrytce między drzwiami" - opisuje Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka KMP w Radomiu.

Poszukiwany schował się w skrytce między drzwiami Źródło: Komenda Miejska Policji w Radomiu

Trafił do więzienia

Mężczyzna trafił do aresztu w celu odbycia zaległej kary pozbawienia wolności.

Rzeczniczka przyznaje, że poszukiwani często starają się wybierać różne miejsca na kryjówki, licząc na bezkarność. "Radomscy kryminalni po raz kolejny udowodnili, że tropią osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości aż do skutku, tak aby poniosły konsekwencje swoich czynów" - podkreśla.

Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi Źródło: Komenda Miejska Policji w Radomiu

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Klaudia Kamieniarz