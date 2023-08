Policjanci i żołnierze odwiedzali hodowców gołębi

"Zderzenie samolotu nawet z najmniejszym przedmiotem może być niebezpieczne. Duże zagrożenie dla samolotów mogą stwarzać m.in. ptaki. Dlatego radomscy policjanci wspólnie z żołnierzami Generalnej Dyrekcji Rodzajów Sił Zbrojnych sprawdzali miejsca hodowli gołębi, które znajdują się w pobliżu lotniska na Sadkowie. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Lotnicze zabrania się w stosunku do lotnisk hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do trzech kilometrów od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu stronach tej drogi Apelujemy do wszystkich hodowców ptaków, aby od czwartku (24.08) do poniedziałku (28.08) nie wypuszczali gołębi” – przypominają w komunikacie radomscy policjanci.