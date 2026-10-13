Przechodził przez balkony na 10. piętrze. Chciał uniknąć zatrzymania
Zatrzymanie 41-latka miało miejsce w ostatnich dniach w wieżowcu w Radomiu. Gdy mężczyzna usłyszał, że przed mieszkaniem są policjanci, postanowił za wszelką cenę uniknąć spotkania z mundurowymi.
"Zaczął przechodzić przez kolejne balkony"
"Znajdując się na dziesiątym piętrze budynku, zaczął przechodzić przez kolejne balkony, próbując w ten sposób uciec przed funkcjonariuszami" - podała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Mimo desperackiej próby ucieczki, 41-latek został zatrzymany.
Mieszkaniec Radomia poszukiwany był na podstawie kilku listów gończych i kilku zarządzeń wydanych przez sądy w Radomiu, Przysusze, Puławach, Gdyni i Łodzi m.in. za przestępstwa narkotykowe, oszustwo i kradzieże. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie będzie odbywał zaległą karę w sumie czterech lat pozbawienia wolności.