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Okolice

Przechodził przez balkony na 10. piętrze. Chciał uniknąć zatrzymania

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Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Przechodził przez balkony na dziesiątym piętrze, by uniknąć zatrzymania (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Policjanci zatrzymali 41-latka poszukiwanego na podstawie kilku listów gończych. Mężczyzna próbował uciec funkcjonariuszom przechodząc przez balkony na dziesiątym piętrze.

Zatrzymanie 41-latka miało miejsce w ostatnich dniach w wieżowcu w Radomiu. Gdy mężczyzna usłyszał, że przed mieszkaniem są policjanci, postanowił za wszelką cenę uniknąć spotkania z mundurowymi.

"Zaczął przechodzić przez kolejne balkony"

"Znajdując się na dziesiątym piętrze budynku, zaczął przechodzić przez kolejne balkony, próbując w ten sposób uciec przed funkcjonariuszami" - podała Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Mimo desperackiej próby ucieczki, 41-latek został zatrzymany.

Mieszkaniec Radomia poszukiwany był na podstawie kilku listów gończych i kilku zarządzeń wydanych przez sądy w Radomiu, Przysusze, Puławach, Gdyni i Łodzi m.in. za przestępstwa narkotykowe, oszustwo i kradzieże. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie będzie odbywał zaległą karę w sumie czterech lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Policja
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