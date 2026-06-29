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RADOM

Dwie osoby ranne po pożarze. Zniszczone dach i elewacja bloku

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Pożar mieszkania w Radomiu
Pożar mieszkania w Radomiu
Źródło wideo: Michał / Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Michał / Kontakt24
Dwie osoby zostały poszkodowane w pożarze mieszkania w Radomiu. Straż pożarna relacjonuje, że płomienie wydostały się z lokalu na dach i elewację bloku. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z akcji gaśniczej.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Chwilę po godzinie 1.00 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na Osiedlu Południe przy ulicy Renesansowej w Radomiu. Ogień pojawił się w lokalu na czwartym piętrze.

- W momencie przyjazdu zastępów na miejsce ogień wydostawał się z dwóch okien. Pożar był już rozwinięty. Doszło do uszkodzeń elewacji i niektórych okien. Pożar przeniósł się częściowo na dach - relacjonuje aspirant Andrzej Chamski, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Dodaje, że małżeństwo zamieszkujące lokal trafiło pod opiekę pogotowia ratunkowego. Oboje zostali następnie przewiezieni do szpitala.

Pożar mieszkania w Radomiu
Pożar mieszkania w Radomiu
Źródło zdjęcia: Michał / Kontakt24

Musieli wyciąć słupki, żeby rozstawić wóz z drabiną

W akcji gaśniczej brało udział siedem zastępów straży pożarnej. Działania zakończyły się o godzinie 4.45.

"Straż miała problem z wjazdem pod balkony, ponieważ były postawione słupki. Trzeba było je wycinać, aby wóz z drabiną mógł przystąpić do akcji" - napisał nasz czytelnik na Kontakt24.

Tę informację potwierdza rzecznik radomskiej straży pożarnej. Jak wyjaśnia, słupki znajdowały się przy osiedlowym trawniku i ograniczały dostęp do miejsca, w którym strażacy zamierzali ustawić wóz z podnośnikiem. - Akcja została wydłużona o parę minut, ale w trakcie rozstawiania podnośnika, strażacy gasili już pożar od wewnątrz - zaznaczył asp. Chamski.

Ze względów bezpieczeństwa konieczna była ewakuacja mieszkańców klatki, w której znajdowało się mieszkanie objęte pożarem.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
pożarRadom
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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