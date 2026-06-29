RADOM Dwie osoby ranne po pożarze. Zniszczone dach i elewacja bloku Klaudia Kamieniarz |

Pożar mieszkania w Radomiu Źródło wideo: Michał / Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Michał / Kontakt24

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Chwilę po godzinie 1.00 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze na Osiedlu Południe przy ulicy Renesansowej w Radomiu. Ogień pojawił się w lokalu na czwartym piętrze.

- W momencie przyjazdu zastępów na miejsce ogień wydostawał się z dwóch okien. Pożar był już rozwinięty. Doszło do uszkodzeń elewacji i niektórych okien. Pożar przeniósł się częściowo na dach - relacjonuje aspirant Andrzej Chamski, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

Dodaje, że małżeństwo zamieszkujące lokal trafiło pod opiekę pogotowia ratunkowego. Oboje zostali następnie przewiezieni do szpitala.

Pożar mieszkania w Radomiu Źródło zdjęcia: Michał / Kontakt24

Musieli wyciąć słupki, żeby rozstawić wóz z drabiną

W akcji gaśniczej brało udział siedem zastępów straży pożarnej. Działania zakończyły się o godzinie 4.45.

"Straż miała problem z wjazdem pod balkony, ponieważ były postawione słupki. Trzeba było je wycinać, aby wóz z drabiną mógł przystąpić do akcji" - napisał nasz czytelnik na Kontakt24.

Tę informację potwierdza rzecznik radomskiej straży pożarnej. Jak wyjaśnia, słupki znajdowały się przy osiedlowym trawniku i ograniczały dostęp do miejsca, w którym strażacy zamierzali ustawić wóz z podnośnikiem. - Akcja została wydłużona o parę minut, ale w trakcie rozstawiania podnośnika, strażacy gasili już pożar od wewnątrz - zaznaczył asp. Chamski.

Ze względów bezpieczeństwa konieczna była ewakuacja mieszkańców klatki, w której znajdowało się mieszkanie objęte pożarem.

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