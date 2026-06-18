RADOM Posterunek straży miejskiej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. "Dla bezpieczeństwa" Grzegorz Popławski |

Przy SOR-ze w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym powstał posterunek straży miejskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radomski Szpital Specjalistyczny/Facebook

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Zastępczyni prezydenta Radomia Marta Michalska-Wilk podkreśliła w czwartek, podczas otwarcia posterunku, że bezpieczeństwo pacjentów i całego personelu medycznego jest dla władz miasta priorytetem.

- Decyzję o utworzeniu tej stałej dyżurki podjęliśmy, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu, które każdego dnia niesie pomoc mieszkańcom Radomia i regionu - zaznaczyła Michalska-Wilk.

Wyjaśniła, że władze miasta zdecydowały się na ten krok, bo coraz częściej słychać o przypadkach agresji wobec chociażby ratowników medycznych, pielęgniarek czy lekarzy.

- Niestety zdarzają się również akty wandalizmu i niszczenia sprzętu medycznego - dodała.

"Obecność strażników miejskich zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa"

Dyrektorka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Barbara Łopyta poinformowała, że tylko w ostatnich tygodniach na oddziale doszło do uszkodzenia drzwi wejściowych oraz sprzętu medycznego.

- Wierzę, że stała obecność straży miejskiej będzie skutecznym wsparciem dla naszego personelu i pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na SOR-ze - wskazała.

Zadowolenia z tej zmiany nie kryje personel medyczny.

- Czekaliśmy na tę chwilę i bardzo się z tego powodu cieszymy. Obecność strażników miejskich zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. Sądzę, że bezpieczniej będą się także czuli nasi pacjenci i osoby, które towarzyszą im na SOR-ze - powiedziała pielęgniarka oddziałowa SOR-u Urszula Wierzbicka.

Przyznała, że choć nie każdego dnia, to jednak coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających demolują przestrzeń oddziału, a nawet atakują pracowników.

Oddelegowano czterech strażników

Komendant Straży Miejskiej w Radomiu Edmund Nowocień przekazał, że do zabezpieczenia SOR-u oddelegowano czterech strażników.

- Będą oni tutaj 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Strażnicy będą podejmować natychmiastową interwencję w sytuacjach kryzysowych - zapowiedział komendant.

Utworzenie stałego posterunku jest odpowiedzią na duże obciążenie oddziału. Tylko w 2025 r. SOR przy ul. Tochtermana przyjął 36 311 pacjentów. Statystyki pokazują, że duża część interwencji wiąże się z osobami pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku jego obecność stwierdzono u 1990 pacjentów, a rekordowe stężenie wyniosło 6,19 promila.

Jak podała rzeczniczka Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Wiktoria Kościelniak, jest to pierwsze w Polsce rozwiązanie polegające na utworzeniu stałego posterunku straży miejskiej bezpośrednio przy oddziale ratunkowym.

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