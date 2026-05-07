"To straszne wspomnienie". 17-letni Dominik opowiedział o tragicznym wypadku

- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-latek wpadł pod pociąg, gdy próbował pomóc pasażerce (fragment programu "Uwagi!" TVN)
Źródło: "Uwaga" TVN
17-letni Dominik pomógł kobiecie z wózkiem wyjść na peron. Gdy chciał wrócić do wagonu, drzwi przytrzasnęły mu dłoń, a pociąg ruszył. Długo trwała walka o jego życie. Dziś nastolatek jest już w domu, zgodził się z nami porozmawiać. Materiał programu "Uwaga!" TVN.

Tragedia 17-letniego Dominika poruszyła wiele osób. Na stacji Wola Bierwiecka, między Radomiem a Warszawą, chłopiec chciał pomóc kobiecie wyprowadzić wózek z dzieckiem z pociągu. Nie wrócił już do wagonu, bo przycięły go drzwi.

- Jechałem z mamą, wracaliśmy z Radomia. Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi. To straszne wspomnienie. Pamiętam, że mama, która wcisnęła hamulec bezpieczeństwa, pierwsza do mnie zeskoczyła - opowiada Dominik.

- Kierownik pociągu nie zrobił nic, jeśli chodzi o pomoc. Stał na peronie - zaznacza 17-latek.

ZOBACZ CAŁY MATERIAŁ "UWAGI!" TVN: Najpierw pomógł kobiecie z wózkiem, chwilę później wagon wciągnął go na tory.

Źródło: Uwaga! TVN

- Najpierw próbowałam otworzyć drzwi, a potem zerwałam hamulec, ale było za późno - mówi pani Agnieszka, matka Dominika. I dodaje: - Nie było kierownika pociągu, od samego początku nie sprawdził biletów. Nie widzieliśmy go. Zobaczyłam go dopiero, jak wyszłam z pociągu i pobiegłam do syna. Nie udzielił żadnej pierwszej pomocy.

Aleksandra Kąkol
Świadek pomógł rannemu nastolatkowi

Na pomoc ruszył jeden z mieszkańców wsi, który mieszka przy stacji kolejowej i akurat był na dworze. - Usłyszałem krzyk chłopaka: "Stój, stój!" i okrzyk bólu. A po chwili usłyszałem krzyk kobiety. Ruszyło mnie to i poszedłem tam. Jak się okazało, to była mama chłopaka, który leżał na torowisku, podtrzymywała głowę syna - opowiada pan Jan.

- Zeskoczyłem i zobaczyłem, że chłopak z nogi ma silny krwotok. Zacząłem szukać czegoś, żeby założyć opaskę, kątem oka zauważyłem siatki na peronie. Wyciągnąłem sweterek, a pod spodem był męski szalik i z tego szalika zrobiłem opaskę zaciskową - dodaje mężczyzna.

Dominik trafił w stanie krytycznym do szpitala w Radomiu, tam został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną.

Walka o życie chłopca trwała kilka tygodni

- Gdyby nie człowiek, który zaopatrzył Dominika na miejscu, to z pewnością chłopak umarłby z powodu wykrwawienia - ocenia dr n. med. Katarzyna Karczewska, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

- Chłopiec u nas natychmiast został przewieziony na blok operacyjny. Operacja trwała około ośmiu godzin. Brali w niej udział ortopedzi i chirurdzy naczyniowi. Wszyscy próbowali jak najszybciej i jak najlepiej zaopatrzyć Dominika - dodaje dr n. med. Katarzyna Karczewska.

Walka o życie chłopca toczyła się później przez kilka tygodni w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie. - Był to rozległy, ekstremalny uraz zmiażdżeniowy, gdzie doszło do uszkodzenia wielu tkanek, kości, mięśni, naczyń. Przy takich urazach mamy do czynienia z długim gojeniem się ran i dużym ryzykiem powikłań septycznych - mówi dr hab. Agnieszka Surowiecka z kliniki chirurgii plastycznej WIM w Warszawie.

- Każdy dzień to była jedna wielka niewiadoma, czy syn przeżyje. A jeśli przeżyje, to czy wróci do sprawności. Nie tylko fizycznej, ale też umysłowej. Było zagrożenie, że mógł poważnie ucierpieć mózg. Dominik przez miesiąc był w śpiączce. Była też obawa, czy się wybudzi - przyznaje pan Dariusz, ojciec Dominika.

- Jak syn się wybudził, spojrzeliśmy na siebie i wiedziałem, że będzie dobrze. Pan Bóg zostawił go nam na Ziemi, wysłuchał naszych próśb - mówi ojciec 17-latka. - Uśmiechnął się, powiedzieliśmy, że go bardzo kochamy - dodaje matka Dominika.

Dlaczego doszło do wypadku w Woli Bierwieckiej?

- Myślałem o tym wszystkim i sądzę, że to błąd ludzki. Wpłynął na to ludzki czynnik. Nieuwaga. Ta szybkość wszystkiego, przyspieszanie. Presja czasu - uważa Dominik.

Kto zawinił? Dlaczego drzwi przytrzasnęły dłoń chłopca, a pociąg odjechał razem z nim? Sprawę bada prokuratura.

- To postępowanie prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że obecnie nikt nie usłyszał zarzutu – zaznacza Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. I dodaje: - Przesłuchani zostali wszyscy świadkowie. Przesłuchany został również kierownik pociągu. Zeznania tego świadka nie wnoszą nic do sprawy. Świadek zasłonił się niepamięcią, jeśli chodzi o przebieg zdarzenia.

Od wypadku nikt z Kolei Mazowieckich nie skontaktował się z rodziną Dominika.

Wsparcie dla Dominika rannego w wypadku kolejowym

Pomoc płynęła do Dominika z różnych stron, ta materialna - czyli zbiórka pieniędzy na rehabilitację, jak i listy ze wsparciem.

- Daje mi to poczucie, że nie jestem sam, że wokół jest wielu ludzi. A samotność to jest jedna z rzeczy, której się obawiam. Ale myślę, że przy takim wsparciu mi to nie grozi - ocenia Dominik.

- Najbliższe plany to postawić Dominika w cudzysłowie "na nogi". To już nie będą jego nogi, ale chcemy go postawić. I przede wszystkim chcemy też, by kontynuował edukację - kończy pan Dariusz.

Chcesz pomóc Dominikowi i jego rodzinie? Więcej informacji znajdziesz TUTAJ >>>

Autorka/Autor: Jakub Dreczka/wg

Źródło: Uwaga! TVN

Źródło zdjęcia głównego: Uwaga! TVN

