RADOM

Pomagał innej osobie, został wciągnięty między peron a pociąg. Prokuratura wszczęła śledztwo

Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
Chciał pomóc, uległ wypadkowi. Zbiórka krwi dla Dominika
Źródło: TVN24
Prokuratura Okręgowa w Radomiu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego, do którego doszło w 14 lutego na stacji kolejowej w Woli Bierwieckiej. W jego wyniku ciężkie obrażenia odniósł 17-latek.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, wypadek wydarzył się w sobotę przed południem na przystanku kolejowym w miejscowości Wola Bierwiecka (okolice Radomia).

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-latek pomagał wysiąść z pociągu innej osobie, prawdopodobnie z niepełnosprawnością. Kiedy wsiadał z powrotem drzwi pociągu przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i poszkodowany dostał się pomiędzy pociąg i peron - informowała po zdarzeniu Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Zauważywszy, co się stało, jeden z pasażerów, pociągnął za hamulec bezpieczeństwa. Pociąg zatrzymał się po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.

Chłopiec z poważnymi obrażeniami został przewieziony do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, a po kilku dniach do warszawskiego szpitala o wyższych referencjach. Stan licealisty jest wciąż określany jako bardzo ciężki.

Prokuratura wszczęła śledztwo

Postępowanie to 20 lutego przejęte zostało przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu. Prokuratorzy pracują nad ustaleniem okoliczności wypadku.

- Prokurator zlecił funkcjonariuszom policji zabezpieczenie wszelkiej dokumentacji oraz materiałów dźwiękowych i wizualnych, związanych z wypadkiem oraz z oceną stanu technicznego pociągu. Zabezpieczono monitoring z zapisem przebiegu zdarzenia, przesłuchiwani są świadkowie. Ustalane są przyczyny wypadku - przekazała prokurator Aneta Góźdź z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Prokurator poinformowała, że o zdarzeniu powiadomiono Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. - Wyniki prac tej komisji stanowić będą uzupełnienie materiału dowodowego, w oparciu o który prokurator ostatecznie zdecyduje czy i kto poniesie odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie i jego skutki - dodała.

Nowoczesne pociągi posiadają m.in. specjalne systemy i czujniki antyzgnieceniowe. Gdy drzwi podczas zamykania napotkają przeszkodę (np. ramię, plecak), czujniki wykrywają nacisk, co powoduje natychmiastowe zatrzymanie zamykania i ponowne otwarcie drzwi. Czujniki współpracują też z systemem sterowania pociągiem, dlatego biegli muszą ustalić, dlaczego maszynista mógł ruszyć, skoro drzwi nie były domknięte.

Wiadomo, że kierownik i maszynista pociągu byli trzeźwi.

17-letni Dominik jest uczniem I LO w Radomiu i mieszkańcem gm. Stromiec w pow. grójeckim. Po wypadku zarówno społeczność szkoły, jak i władze gminy apelowały o oddawanie krwi dla ucznia.

Opracował Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: OSP Jedlińsk

Wypadki
