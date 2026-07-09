Radom Policyjny Mustang rozbity Oprac. Alicja Glinianowicz |

Policja o wypadku z udziałem Mustanga Źródło wideo: KMP w Radomiu Źródło zdj. gł.: mazowiecka.policja.gov.pl/

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek w Milejowicach niedaleko Radomia doszło do wypadku z udziałem policyjnego Forda Mustanga.

Komenda Miejska Policji w Radomiu poinformowała nas, że zgłoszenie wpłynęło około godziny 12.30, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikt nie ucierpiał.

W kolizji poza policyjnym radiowozem, którym jechał na zdarzenie policjant z radomskiej drogówki, uczestniczył pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu" - podała Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Mustang został skonfiskowany pijanemu kierowcy i przekazany policji. Radiowozem jest od niespełna czterech miesięcy.

OGLĄDAJ: TVN24