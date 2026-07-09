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Radom

Policyjny Mustang rozbity

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mustang
Policja o wypadku z udziałem Mustanga
Źródło wideo: KMP w Radomiu
Źródło zdj. gł.: mazowiecka.policja.gov.pl/
Ford Mustang trafił do radomskiej policji niespełna cztery miesiące temu. Teraz został rozbity w zdarzeniu drogowym.

W czwartek w Milejowicach niedaleko Radomia doszło do wypadku z udziałem policyjnego Forda Mustanga.

Komenda Miejska Policji w Radomiu poinformowała nas, że zgłoszenie wpłynęło około godziny 12.30, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikt nie ucierpiał.

W kolizji poza policyjnym radiowozem, którym jechał na zdarzenie policjant z radomskiej drogówki, uczestniczył pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu" - podała Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga
Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga
Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga
Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga
Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga
Wypadek z udziałem policyjnego Mustanga
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Mustang został skonfiskowany pijanemu kierowcy i przekazany policji. Radiowozem jest od niespełna czterech miesięcy.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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