Policyjny Mustang rozbity
W czwartek w Milejowicach niedaleko Radomia doszło do wypadku z udziałem policyjnego Forda Mustanga.
Komenda Miejska Policji w Radomiu poinformowała nas, że zgłoszenie wpłynęło około godziny 12.30, a zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Nikt nie ucierpiał.
W kolizji poza policyjnym radiowozem, którym jechał na zdarzenie policjant z radomskiej drogówki, uczestniczył pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa.
"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu" - podała Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Mustang został skonfiskowany pijanemu kierowcy i przekazany policji. Radiowozem jest od niespełna czterech miesięcy.