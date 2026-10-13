Okolice Cenne urządzenia skradzione w Szwajcarii znaleźli pod Radomiem Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Podejrzani o kradzieże urządzeń geodezyjnych zatrzymani Źródło wideo: Mazowiecka Policja Źródło zdj. gł.: Mazowiecka Policja

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Sprawą kradzieży sprzętu geodezyjnego zajmuje się Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Funkcjonariusze współpracują z Polskim Biurem Łącznikowym przy Europolu, ponieważ urządzenia ginęły na terenie różnych europejskich krajów.

Z ustaleń śledczych wynika, że łupem złodziei padały kosztowne urządzenia pomiarowe, jak lasery rotacyjne czy tachymetry warte około 270 tysięcy złotych. Następnie przesyłkami kurierskimi trafiały one w okolice Radomia.

Podejrzani o kradzieże urządzeń geodezyjnych zatrzymani Źródło zdjęcia: Mazowiecka Policja

Znaleźli dziewięć urządzeń

W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. "W czasie przeszukania posesji 50-latka policjanci znaleźli urządzenia pochodzące z kradzieży. Zbiegło się to z przyjazdem kuriera z kolejnym urządzeniem. Policjanci zabezpieczyli w sumie dziewięć urządzeń, co do których mieli podejrzenia, że pochodzą z przestępstwa" - informuje mazowiecka policja w komunikacie.

Wartość zabezpieczonych sprzętów szacowana jest na kwotę półtora miliona złotych. Według śledczych, trzy z urządzeń o wartości ponad pół miliona złotych ponad wszelką wątpliwość zostały skradzione na terenie Szwajcarii. Pochodzenie pozostałych sześciu jest weryfikowane.

Podejrzani o kradzieże urządzeń geodezyjnych zatrzymani Źródło zdjęcia: Mazowiecka Policja

Jeden z zatrzymanych trafił do aresztu

50-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód, gdzie usłyszał zarzut paserstwa o znacznej wartości. Grozi mu do 10 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Podejrzani o kradzieże urządzeń geodezyjnych zatrzymani Źródło zdjęcia: Mazowiecka Policja

Drugi zatrzymany to 49-letni kurier. Mężczyznę przesłuchano w charakterze świadka i zwolniono do domu.

To nie koniec śledztwa w tej sprawie. "Policjanci ustalają, gdzie kradzione urządzenia miały trafić i kto miał być ich finalnym odbiorcą" - podaje policja.