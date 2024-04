"Nakryli ich, gdy rozdrabniali i pakowali narkotyki". O wartości sześciu milionów złotych

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinspektor Katarzyna Kucharska przekazała, że do zatrzymania mężczyzn w wieku 41 i 46 lat doszło w ubiegłym tygodniu w jednym z budynków w Radomiu. - Policjanci nakryli ich, gdy rozdrabniali i pakowali narkotyki, które następnie miały być wprowadzone do obrotu – przekazała Kucharska.

W jednym z pomieszczeń policjanci naleźli prasę hydrauliczną, mikser, zgrzewarkę oraz 10 sprasowanych opakowań, w których znajdowało się łącznie ok. 10,5 kg kokainy. Z kolei w samochodach użytkowanych przez podejrzanych znajdowało się 12 sztuk kostek oklejonych brązową taśmą zawierających ok. 6 kg heroiny. Szacowana czarnorynkowa wartość narkotyków to około 6 mln zł. Na poczet kar funkcjonariusze zabezpieczyli też ponad 241 tys. zł.