Podpalił drzwi mieszkania, odpowie za usiłowanie zabójstwa

Kraty, więzienie
Do zdarzenia doszło w Radomiu
Źródło: Google Earth
Policjanci z Radomia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oblanie drzwi jednego z mieszkań substancją łatwopalną i podpalenie. Prokuratura przedstawiła 40-latkowi zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Został tymczasowo aresztowany.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Radomiu otrzymał zgłoszenie o pożarze w bloku na ulicy Limanowskiego.

- Sprawca oblał benzyną drzwi jednego z mieszkań i podpalił. Dwie osoby trafiły do szpitala. Radomscy policjanci poza zabezpieczeniem miejsca zdarzenia zajęli się wyjaśnianiem przyczyn tego pożaru. Na miejscu wykonane były między innymi czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa - przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Zarzuty

Kilka godzin po zdarzeniu w jednym z mieszkań na terenie miasta zatrzymano 40-latka podejrzanego o podpalenie. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Następnie doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód.

- Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów między innymi usiłowania zabójstwa i sprowadzenie zdarzenia w postaci pożaru, który zagrażał życiu i zdrowiu wielu osób - wskazała Jaśkiewicz.

Śledczy wnioskowali do sądu o zastosowanie wobec 40-latka tymczasowego aresztowania.

W sobotę sąd przychylił się do tego wniosku i najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.


TAGI:
