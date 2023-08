Plantacja w piwnicy, narkotyki o wartości czterech milionów ukryte w siedzeniach auta

Plantacja w piwnicy

- Nielegalna uprawa znajdowała się w piwnicy jednego z domów - wyjaśniła policjantka. - Niemal cała dolna kondygnacja przeznaczona była do nielegalnego procederu. W pomieszczeniach znajdował się specjalistyczny sprzęt służący do uprawy konopi, nawodnienia, oświetlenia, urządzenia służące do utrzymania odpowiedniej temperatury, a nawet wentylacja, dzięki której na piętrze budynku mieszkalnego nie była wyczuwalna charakterystyczna woń tych roślin - podkreśliła.