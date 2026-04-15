Okolice Pili razem alkohol w garażu. Doszło do ataku nożem Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Atak nożem podczas potkania (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: tomeqs/Shutterstock

Do zdarzenia doszło w sobotę na jednym z radomskich osiedli. W garażu kilku znajomych piło razem alkohol. Między dwoma z nich doszło do awantury.

"W pewnym momencie jeden z nich wziął nóż i ugodził nim w okolice klatki piersiowej 33-latka. Poszkodowany został przewieziony do szpitala" - poinformowała w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Po otrzymaniu informacji o zajściu, ustalaniem okoliczności zajęli się radomscy policjanci. Tego samego dnia zatrzymali do wyjaśnienia czterech mężczyzn w wieku od 22 do 59 lat.

Odpowie za usiłowanie zabójstwa

"Kilka godzin później w jednym z mieszkań na terenie miasta kryminalni zatrzymali nietrzeźwego 41-latka, podejrzanego o atak nożem" - dodała Jaśkiewicz. Wszyscy mężczyźni trafili do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Po wytrzeźwieniu 41-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód. Przedstawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa i uszczerbku na zdrowiu. "Mężczyzna w przeszłości był już karany" - zaznaczyła policjantka.

Grozi mu dożywotnie więzienie

Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec zatrzymanego trzymiesięczny areszt. Mężczyźnie grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Przeczytaj także: Kłopoty pasażera po kontroli drogowej

Policjanci znaleźli narkotyki Źródło: KPP w Makowie Mazowieckim