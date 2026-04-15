Pili razem alkohol w garażu. Doszło do ataku nożem
Do zdarzenia doszło w sobotę na jednym z radomskich osiedli. W garażu kilku znajomych piło razem alkohol. Między dwoma z nich doszło do awantury.
"W pewnym momencie jeden z nich wziął nóż i ugodził nim w okolice klatki piersiowej 33-latka. Poszkodowany został przewieziony do szpitala" - poinformowała w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Po otrzymaniu informacji o zajściu, ustalaniem okoliczności zajęli się radomscy policjanci. Tego samego dnia zatrzymali do wyjaśnienia czterech mężczyzn w wieku od 22 do 59 lat.
Odpowie za usiłowanie zabójstwa
"Kilka godzin później w jednym z mieszkań na terenie miasta kryminalni zatrzymali nietrzeźwego 41-latka, podejrzanego o atak nożem" - dodała Jaśkiewicz. Wszyscy mężczyźni trafili do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
Po wytrzeźwieniu 41-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód. Przedstawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa i uszczerbku na zdrowiu. "Mężczyzna w przeszłości był już karany" - zaznaczyła policjantka.
Grozi mu dożywotnie więzienie
Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec zatrzymanego trzymiesięczny areszt. Mężczyźnie grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.
