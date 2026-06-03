Radom Oskar O. skazany za torturowanie ciężarnej dziewczyny Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

"Ona temu winna?". Nie. Ruszyła nowa kampania Centrum Praw Kobiet Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu Renata Król poinformowała w środę, że we wtorek Sąd Rejonowy w Radomiu ogłosił wyrok w tej sprawie.

- Sąd uznał oskarżonego Oskara O. za winnego przestępstwa znęcania się psychicznego i fizycznego ze szczególnym okrucieństwem nad pokrzywdzoną i wymierzył mu łączną karę 3 lat i 1 miesiąca pozbawienia wolności – powiedziała sędzia Król.

19-latek dostał też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią przez 5 lat. Sąd orzekł także na jej rzecz nawiązkę w ramach zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Mężczyzna ma zapłacić pokrzywdzonej 30 tysięcy złotych.

Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą odwołać się do sądu wyższej instancji.

Znęcał się nad ciężarną partnerką

Prokuratura oskarżyła Oskara O. o znęcanie się nad swoją dziewczyną, doprowadzenia jej przemocą do obcowania płciowego i spowodowania u niej obrażeń ciała.

Podejrzany i pokrzywdzona mają po 19 lat. Parą byli półtora roku, mieszkali razem. Dziewczyna zaszła w ciążę. Z ustaleń śledczych wynika, że od marca do września ubiegłego roku mężczyzna znęcał się nad swoją partnerką w sposób szczególnie okrutny, stosując wyrafinowane metody jej dręczenia fizycznego i psychicznego.

Jak informowała prokuratura, od początku września ubiegłego roku codzienne brutalne zachowanie młodego mężczyzny się nasiliło. Doszło też do krótkotrwałego pozbawienia wolności pokrzywdzonej i doprowadzenia kobiety przemocą do obcowania płciowego. Mężczyzna miał pastwić się nad będącą w ciąży partnerką, przypalać jej ciało papierosem, kaleczyć twarz. Wysyłał ją do sklepu, a gdy nie wróciła w ciągu krótkiego czasu, jaki jej wyznaczał, była karana. Zabrał też dziewczynę do lasu, przywiązał do drzewa i zgwałcił.

Sprawa wyszła na jaw dzięki reakcji świadków

Sprawa wyszła na jaw pod koniec września 2025 r. Przypadkowe osoby zwróciły uwagę na młodą kobietę w okolicy jednego z radomskich supermarketów. Stan 19-latki i jej wygląd wzbudził zaniepokojenie. Młoda kobieta wydawała się być roztrzęsiona. Kiedy zapytano ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się i opowiedziała o swojej sytuacji.

Na miejsce wezwano służby. Oskar O. został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Od tego momentu przebywa w areszcie.