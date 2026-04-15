Jedno auto się zatrzymało, drugie nie. Potrąciła pieszą i straciła prawo jazdy
Do wypadku doszło w środę około godziny 9, na ulicy 1905 roku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, na jednym pasie ruchu przed przejściem zatrzymał się kierowca, by ustąpić pierwszeństwa pieszej. - Natomiast jadąca lewym pasem 58-letnia kierująca Fordem zignorowała to, co dzieje się na sąsiednim pasie i ominęła auto, doprowadzając do potrącenia 66-latki. Piesza została przewieziona do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy - przekazała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
Policja przypomina, że nie wolno wyprzedzać innych pojazdów na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi. Nie można też omijać innych pojazdów, które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock