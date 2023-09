Odpady trafiały do żwirowni. Pięciu zatrzymanych, areszty dla ojca i syna

- Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu od pewnego czasu rozpracowywali grupę, która zajmowała się wywozem śmieci. Pod przykrywką legalnie prowadzonej działalności, odbywał się proceder nielegalnego transportu i składowania odpadów. Grupa wypracowała takie metody działania, by utrudnić wykrycie przez organy ścigania – przekazuje w komunikacie podinsp. Katarzyna Kucharska, oficer prasowa mazowieckiej policji.

- Okazało się, że zarejestrowana w województwie mazowieckim firma zajmująca się transportem odpadów dokonywała zrzutów śmieci do dwóch wyrobisk na terenie województwa dolnośląskiego z pominięciem procesu ich przetwarzania. Odpady odbierane z terenu kraju miały trafiać do firm, które miały je przetwarzać, jednak bez tego procesu trafiały do żwirowni, gdzie w takim stanie zagrażały środowisku naturalnemu - dodaje podinsp. Katarzyna Kucharska

Zatrzymania na terenie żwirowni

We wtorek, 26 września, policjanci wspólnie z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska po godzinie 12 na terenie żwirowni w powiecie lubińskim (woj. dolnośląskie) zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 36 do 42 lat w trakcie zrzucania odpadów. Dwaj z nich to kierowcy, którzy tirami przywieźli odpady, a trzeci to operator koparki, który śmieci zasypywał i jest właścicielem posesji.