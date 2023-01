Nocą przechodzili przez tory, potrącił ich pociąg. Dwie osoby w szpitalu

Dwie osoby zostały potrącone przez pociąg w Radomiu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta i mężczyzna przechodzili w nocy przez torowisko. Oboje trafili do szpitala.

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 23 w Radomiu. Piesi mieli przechodzić przez torowisko na odcinku między Godowem a Południem, w rejonie ulicy Godowskiej. - Pociąg jadący z Radomia do Skarżyska-Kamiennej potrącił 54-letnią kobietę i 58-letniego mężczyznę, którzy w nieustalonych jeszcze okolicznościach znaleźli się wówczas na torach. Oboje z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala - poinformowała Malwina Wlazło z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.