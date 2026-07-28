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Radom

Dokumenty nie dotarły, referendum nie będzie

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Radosław Witkowski
Radosław Witkowski został prezydentem Radomia (05.11.2018)
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Facebook Radosława Witkowskiego
Dyrektor radomskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Anita Bugajny poinformowała, że komitet referendalny nie dostarczył w wymaganym terminie wniosku o przeprowadzenie referendum. Miało dotyczyć odwołania rady miejskiej i prezydenta miasta Radosława Witkowskiego.

Termin złożenia wniosku upłynął w poniedziałek, o godz. 15.30. Zgodnie z przepisami, w przypadku niezłożenia wniosku, inicjator referendum ma obowiązek w ciągu trzech dni zniszczyć karty, a protokół potwierdzający zniszczenie przekazać komisarzowi wyborczemu.

By referendum się odbyło, trzeba było zebrać w Radomiu 15 035 podpisów.

"Nie zebrali wymaganej liczby podpisów"

"Wiemy już, że referendum w sprawie odwołania Prezydenta Radomia i Rady Miejskiej nie odbędzie się. Jego inicjatorzy w ciągu minionych dwóch miesięcy nie zebrali wymaganej liczby podpisów" - napisał w poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych prezydent Witkowski.

Prezydent zaznaczył, że nie traktuje tej informacji jako powodu do triumfowania. "Chcę natomiast serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym czasie okazali mi zaufanie, wsparcie i zwykłą ludzką życzliwość" - podkreślił.

"Przed nami kolejne wyzwania i wiele pracy. Tego najbardziej potrzebuje nasze miasto. Nie politycznych akcji i sporów. Chcę, abyśmy jak najwięcej energii poświęcali temu, co nas łączy - rozwojowi Radomia i poprawie jakości życia mieszkańców. Taki był i pozostaje mój cel" - wskazał Witkowski.

Komitet referendalny zawiązały lokalne stowarzyszenia, na czele z Lepszym Radomiem. Znaleźli się w nim także przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Radomskiego Czerwca'76, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni Samorządowcy. Inicjatywę referendum poparła też Polska 2050 oraz Prawo i Sprawiedliwość, którego działacze włączyli się do zbiórki podpisów.

Inicjatorzy referendum zarzucali prezydentowi miasta m.in. niegospodarność, czym - w ich ocenie - miał doprowadzać do wzrostu zadłużenia miasta i wyludniania się Radomia.

Źródło: PAP
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Tagi:
Radom
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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