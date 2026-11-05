Okolice Luksusowe auta rozbijali na zamówienie. Policja zatrzymała 11 osób Oprac. Dariusz Gałązka |

Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło wideo: Policja Mazowiecka Źródło zdj. gł.: Policja Mazowiecka

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Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu od kilku miesięcy rozpracowywali grupę, która miała zajmować się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Do przestępstw dochodziło na terenie województw wielkopolskiego i świętokrzyskiego. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu obejmuje lata 2018-2026.

Każdy miał określone zadanie

Według ustaleń śledczych podejrzani działali według wcześniej ustalonego planu. Celowo doprowadzali do zderzeń samochodów, a następnie przedstawiali je ubezpieczycielom jako przypadkowe kolizje drogowe.

Każda z osób zaangażowanych w proceder miała określone zadanie. Jedni organizowali kolizje, inni udostępniali samochody lub siadali za kierownicą. Wśród uczestników byli również tzw. kaskaderzy, którzy celowo doprowadzali do zderzeń, po czym uciekali z miejsca. Ich rolę przejmowały następnie inne osoby, które przyznawały się do udziału w zdarzeniu i przedstawiały ubezpieczycielom nieprawdziwy przebieg kolizji.

Do wyłudzeń wykorzystywano między innymi drogie, luksusowe samochody. Pojazdy były wcześniej rejestrowane na podstawione osoby, które w rzeczywistości nie były ich właścicielami.

Zatrzymania w dwóch województwach

Akcje policji przeprowadzono 20 i 27 października w kilkunastu miejscach na terenie województw świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Wzięli w nich udział funkcjonariusze zajmujący się przestępczością gospodarczą, policyjni kontrterroryści z Radomia oraz eksperci z laboratorium kryminalistycznego.

W miejscach zamieszkania zatrzymano łącznie 11 osób w wieku od 24 do 48 lat, w tym trzy kobiety.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli samochody wykorzystywane do wyłudzeń, warte około miliona złotych, a także 432 tysiące złotych w gotówce i biżuterię. Znaleziono również dokumenty, części samochodowe oraz pojazdy noszące ślady przerabiania numerów identyfikacyjnych.

Łączna wartość majątku objętego zabezpieczeniem w śledztwie przekracza dwa miliony złotych.

Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka Policja zlikwidowała grupę wyłudzającą odszkodowania komunikacyjne Źródło zdjęcia: Policja Mazowiecka

Będą kolejne zatrzymania

Decyzją Sądu Rejonowego w Radomiu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Pozostali podejrzani będą odpowiadać z wolnej stopy. Zastosowano wobec nich między innymi poręczenia majątkowe o łącznej wartości ponad 800 tysięcy złotych, dozory policji oraz zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Śledczy podkreślają, że planowane są kolejne zatrzymania.