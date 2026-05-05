Okolice Zabarykadował się w lokalu na 10. piętrze. W więzieniu spędzi ponad osiem lat

Kim są "łowcy głów"? (materiał archiwalny, ilustracyjny) Źródło: UWAGA! TVN

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zatrzymali 36‑letniego mieszkańca Sochaczewa, poszukiwanego dwoma listami gończymi oraz nakazem doprowadzenia.

Mężczyzna ma do odbycia karę ośmiu lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za udział w międzynarodowym przemycie narkotyków oraz działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.

"Wyważyli podwójne drzwi i go obezwładnili"

"Od roku unikał odpowiedzialności, często zmieniając miejsca zamieszkania. Policjanci mieli informacje, że może on próbować ucieczki i posiadać broń palną. Namierzyli go w Łodzi" - podano w komunikacie mazowieckiej policji. "W czwartek, 30 kwietnia, przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu, weszli do mieszkania na 10 piętrze, w którym się ukrywał. 36‑latek próbował jeszcze uniknąć zatrzymania, barykadując się w środku, jednak policjanci wyważyli podwójne drzwi i go obezwładnili" - dodano.

36-latek trafił już do więzienia, gdzie odbywa karę.

OGLĄDAJ: TVN24