Technikum w Radomiu przechodzi na zdalne nauczanie. Dwa dni po rozpoczęciu roku szkolnego

Przedstawiciele radomskiego ratusza spotkali się w piątek przed południem z dyrekcją Zespołu Szkół Ekonomicznych przy Wernera, by podjąć decyzję o tym, czy zamknąć szkołę. O wynikach spotkania poinformowało nas jego biuro prasowe. - Decyzją sanepidu, od dzisiaj do 9 września szkoła będzie prowadziła nauczanie zdalne - przekazała nam w piątek po południu Katarzyna Piechota - Kaim z biura prasowego urzędu miejskiego w Radomiu.

Nauczyciel zakażony COVID-19

Informację potwierdziła nam również rzeczniczka PSSE w Radomiu. - W związku z wykryciem wirusa SARS-CoV-2 u jednej z osób wśród nauczycieli, Powiatowy Inspektor Sanitarny przychylił się do wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu na wprowadzenie nauczania zdalnego. Będzie się ono odbywać na czas kwarantanny osób z kontaktu, czyli od dzisiaj (3 września - red.) do 9 września - powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl Małgorzata Grzegorczyk. Podkreśliła, że nauką zdalną zostali objęci wszyscy uczniowie, a sytuacja będzie na bieżąco monitorowana. - Jeśli nie będzie kolejnych zakażeń, to 10 września uczniowie będą mogli wrócić do szkoły - podsumowała rzeczniczka.