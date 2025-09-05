Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Koniec naprawy pasa startowego na lotnisku w Radomiu

Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko w Radomiu odprawiło 100 tysięcy podróżnych (wideo z 18 grudnia 2023)
Źródło: TVN24
Na lotnisku w Radomiu zakończył się kolejny etap prac przywracających jego funkcjonalność po katastrofie wojskowego samolotu F-16. Prezes Polskich Portów Lotniczych poinformował, że nie ma już ograniczeń w wykonywaniu rejsów pasażerskich.

Prezes PPL Łukasz Chaberski poinformował, że w czwartek wieczorem, zakończył się kolejny etap prac przywracających pełną funkcjonalność Lotniska Warszawa-Radom.

Jak wyjaśnił, dzięki wykonanym pracom droga startowa jest dostępna na całej swojej długości i może być wykorzystywana w pełnym zakresie, bez ograniczeń i w sposób w pełni bezpieczny. W związku z tym zdjęto depeszę NOTAM (depesza o zmianach w procedurach lotniczych) ograniczającą operacje cywilne, co umożliwia wykonywanie rejsów pasażerskich bez przeszkód.

"Obecnie droga startowa jest już dostępna na całej długości, w obu kierunkach bez żadnych ograniczeń" - czytamy w komunikacie Lotniska Warszawa-Radom.

Katastrofa wojskowego F-16

Lotnisko Warszawa-Radom zostało operacyjnie uruchomione w poniedziałek o godzinie 17 z ograniczonymi parametrami dla drogi startowej. Do jego zamknięcia doszło w miniony czwartek, 28 sierpnia. Powodem była katastrofa wojskowego samolotu.

Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu samolot F-16, pilotowany przez majora Macieja "Slaba" Krakowiana, rozbił się. Pilot nie przeżył.

Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jej rzecznik poinformował w czwartek, że "zabezpieczonych zostało bardzo dużo dowodów". Dodał, że "do tej pory przesłuchano 48 świadków".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Katastrofa F-16. Nowe informacje
TVN24
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Sprawdzili więcej, niż pierwotnie planowali. Koniec oględzin po katastrofie
TVN24
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Radomlotnisko Warszawa-RadomLotnictwo
Czytaj także:
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Globus na dachu, popiersie Mickiewicza, spójna elewacja
Śródmieście
Powstała koncepcja zagospodarowania obszaru Łuku Siekierkowskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Pionierski pomysł Warszawy na wielkie osiedle nad Wisłą
Mokotów
Wypadek w Nasielsku
Wszedł prosto pod ciężarówkę. Nie żyje
Okolice
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Kierowca przekroczył prędkość, był pijany, a w majtkach schował marihuanę
Okolice
Samochód porzucony na budowie chodnika i trawnika
Deweloper buduje chodnik i sieje trawnik. Na środku tkwi porzucone auto
Ursynów
Młody samiec latawca królewskiego
Samica wtapia się w tło. Samce zachwycają kolorami
Praga Północ
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Katastrofa F-16. Nowe informacje
TVN24
Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Krwawa awantura na Starym Mieście
Śródmieście
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN nie dla mieszkańców. Zaskakujące tłumaczenie
Ursynów
Areszt dla podejrzanego o wyłudzenia i wymuszenia
Wyłudzenia, wymuszenia, groźby. "Sprawa budzi szczególne oburzenie"
Okolice
Wypadek w miejscowości Tchórzowa
Van uderzył w drzewo, w środku było siedem osób
Okolice
Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym
Zaczęło się od wyprzedzania w niedozwolonym miejscu
Okolice
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Mgła na Okęciu, opóźnione loty. "Widzialność słaba"
Włochy
Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem
Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem
Okolice
Kierowca był pijany
Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę
Okolice
Cudzoziemiec musi opuścić Polskę
Musieli opuścić Polskę i długo nie będą mogli wrócić
Okolice
Monumentalna rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja na placu Trzech Krzyży w Warszawie
Monumentalna rzeźba na placu Trzech Krzyży
Śródmieście
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
"Próbował odebrać chłopcu telefon, uderzył go w twarz"
Okolice
32-latka usłyszała 50 zarzutów, z powodu kryptowalut
Sprzedała dom i ma 50 zarzutów. Z powodu inwestycji w kryptowaluty
Okolice
Wypadek na hulajnodze
15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala
Okolice
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Chcą zbudować nowy szpital
Ochota
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę audi
Brak tablicy rejestracyjnej był początkiem poważnych problemów
Ulice
Budowa Trasy W-Z, 1949
Budowali szybko i z rozmachem, dla trasy poświęcili cenny pałac
Dariusz Gałązka
Porzucone odpady w Mińsku Mazowieckim
Trzy zasypane drogi i ogromne koszty sprzątania
Klaudia Kamieniarz
Zmiany dla kierowców na Vogla
Bezpieczeństwo na tych przejściach ocenili na zero. Zainstalowali progi
Wilanów
21-latek został zatrzymany
21-latek usłyszał 24 zarzuty
Wola
Wypadek w miejscowości Wólka Kożuchowska
Auto na drzewie. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim
Okolice
Policjanci zatrzymali do kontroli 46-letniego kierowcę porsche
Jechał porsche, rozpędził się do 227 kilometrów na godzinę
Okolice
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
"Stwarzał zagrożenie na drodze"
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki