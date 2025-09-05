Koniec naprawy pasa startowego na lotnisku w Radomiu

Lotnisko w Radomiu odprawiło 100 tysięcy podróżnych (wideo z 18 grudnia 2023) Źródło: TVN24

Prezes PPL Łukasz Chaberski poinformował, że w czwartek wieczorem, zakończył się kolejny etap prac przywracających pełną funkcjonalność Lotniska Warszawa-Radom.

Jak wyjaśnił, dzięki wykonanym pracom droga startowa jest dostępna na całej swojej długości i może być wykorzystywana w pełnym zakresie, bez ograniczeń i w sposób w pełni bezpieczny. W związku z tym zdjęto depeszę NOTAM (depesza o zmianach w procedurach lotniczych) ograniczającą operacje cywilne, co umożliwia wykonywanie rejsów pasażerskich bez przeszkód.

"Obecnie droga startowa jest już dostępna na całej długości, w obu kierunkach bez żadnych ograniczeń" - czytamy w komunikacie Lotniska Warszawa-Radom.

Katastrofa wojskowego F-16

Lotnisko Warszawa-Radom zostało operacyjnie uruchomione w poniedziałek o godzinie 17 z ograniczonymi parametrami dla drogi startowej. Do jego zamknięcia doszło w miniony czwartek, 28 sierpnia. Powodem była katastrofa wojskowego samolotu.

Podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu samolot F-16, pilotowany przez majora Macieja "Slaba" Krakowiana, rozbił się. Pilot nie przeżył.

Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jej rzecznik poinformował w czwartek, że "zabezpieczonych zostało bardzo dużo dowodów". Dodał, że "do tej pory przesłuchano 48 świadków".

