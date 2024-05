Powstaje nowy przystanek, ma obsługiwać pasażerów lotniska

Jak przypomniała w komunikacie spółka PKP PLK, przystanek Radom Wschodni powstaje pod nowym wiaduktem drogowym w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej. Między torami wzniesiono już nowy filar, do którego mocowana jest konstrukcja wiaduktu drogowego. Równolegle do tych prac, które koordynuje urząd miasta, wykonawca przystanku Radom Wschodni rozpoczął przygotowania do budowy nowego peronu.