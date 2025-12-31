Policjanci z Radomia zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem. W aucie wyczuli zapach marihuany.
Nie miał dokumentów
"36-letni mieszkaniec Radomia nie miał dokumentów. Przekazał, że pozostawił je w domu, ale blisko mieszka i razem z policjantami zgodził się pójść po dokumenty. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze wyczuli intensywną woń charakterystyczną dla środków odurzających" - opisuje Justyna Jaśkiewicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
W trakcie działań funkcjonariusze zauważyli na drzwiach jednego z pomieszczeń wiszącą folię, która "miała zakamuflować specyficzny zapach marihuany".
Blisko dwa kilogramy marihuany
Policjanci w kilku miejscach w mieszkaniu, w różnych pojemnikach zabezpieczyli blisko dwa kilogramy suszu roślinnego. Mężczyzna został zatrzymany.
W prokuraturze 36-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.
