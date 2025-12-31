Radom Źródło: Google Earth

Policjanci z Radomia zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem. W aucie wyczuli zapach marihuany.

Nie miał dokumentów

"36-letni mieszkaniec Radomia nie miał dokumentów. Przekazał, że pozostawił je w domu, ale blisko mieszka i razem z policjantami zgodził się pójść po dokumenty. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze wyczuli intensywną woń charakterystyczną dla środków odurzających" - opisuje Justyna Jaśkiewicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W trakcie działań funkcjonariusze zauważyli na drzwiach jednego z pomieszczeń wiszącą folię, która "miała zakamuflować specyficzny zapach marihuany".

Blisko dwa kilogramy marihuany

Policjanci w kilku miejscach w mieszkaniu, w różnych pojemnikach zabezpieczyli blisko dwa kilogramy suszu roślinnego. Mężczyzna został zatrzymany.

W prokuraturze 36-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

