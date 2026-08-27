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Radom

Jest skarga na decyzję prokuratury w sprawie awantury na sesji z udziałem Bąkiewicza

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Radomska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zajść z udziałem Roberta Bąkiewicza (zdjęcie ilustracyjne)
Bąkiewicz: mamy milczeć i nie bronić własnego narodu i własnej ojczyzny przed masową migracją
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Jest skarga na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie zajść na sesji rady miasta w Radomiu z udziałem Roberta Bąkiewicza. Dotyczyło ono między innymi blokowania mównicy oraz stosowania przemocy i gróźb wobec funkcjonariuszy straży miejskiej. Decyzję zaskarżył przewodniczący rady Mateusz Tyczyński.

Śledztwo dotyczyło incydentu z marca ubiegłego roku. Robert Bąkiewicz wraz z grupą towarzyszących mu osób zakłócił obrady rady miasta poświęcone zamiarom utworzenia Centrum Integracji Cudzoziemców w Radomiu. Interweniowały straż miejska i policja.

Szef Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód Cezary Ołtarzewski poinformował, że śledczy badali łącznie pięć wątków związanych z tym incydentem. - Dwa z nich umorzono wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, a trzy - z powodu niewykrycia sprawców - wyjaśnił prokurator.

Pierwsza badana kwestia dotyczyła bezprawnego zajęcia mównicy przez Bąkiewicza, odmowy dobrowolnego jej opuszczenia i kierowania gróźb pod adresem radnych w celu zmuszenia do określonego sposobu głosowania. Drugi związany był ze stosowaniem przemocy lub gróźb wobec funkcjonariuszy Straży Miejskiej przeprowadzających interwencje. W obydwu tych przypadkach śledczy uznali, że nie doszło do popełnienia przestępstwa.

- Kolejne trzy wątki obejmujące pomawianie radnych poprzez kolportowanie ulotek i plakatów, które miały ich narazić na utratę zaufania wyborców, naruszenie nietykalności cielesnej jednej z radnych poprzez jej oplucie oraz grożenie śmiercią innemu z radnych zostały umorzone z powodu niewykrycia sprawców - przekazał prokurator Ołtarzewski.

"Pokazanie słabości państwa"

- Prokurator nie dopatrzył się znamion przestępstwa. Według mnie jest to mocno dyskusyjne, dlatego złożyłem na to postanowienie zażalenie do Sądu Rejonowego w Radomiu - przekazał w czwartek przewodniczący rady Mateusz Tyczyński.

Zaznaczył, że liczy na to, iż sprawa nie zakończy się umorzeniem, a Bąkiewicz stanie przed sądem i zostanie ukarany za swoje zachowanie.

- Czekam na decyzję sądu, bo uważam, że nie można dopuścić do tego, żeby płazem uchodziło to, że ktoś nie tylko zakłóca działanie organów publicznych, ale po prostu sieje anarchię i stwarza zagrożenie - powiedział Tyczyński. Przypomniał, że podczas sesji w marcu 2025 r. z udziałem Bąkiewicza i osób mu towarzyszących radni skarżyli się, że byli popychani, opluwani, wyzywani, a działacz zablokował mównicę i nie dawał dojść do słowa prowadzącym obrady.

- Nie wiem, co jeszcze prokurator musiałby dostać na stół, żeby powiedzieć, że było to przemocą wpływanie na działanie organu publicznego. Bardziej oczywistego wpływu niż blokowanie możliwości prowadzenia obrad trudno mi sobie wyobrazić - stwierdził Tyczyński.

"Zadymiarz do wynajęcia"

W marcu 2025 roku w Radomiu odbywała się nadzwyczajna sesja, na której radni mieli przyjąć stanowisko w sprawie planów utworzenia w tym mieście Centrum Integracji Cudzoziemców. W pewnym momencie na sali pojawił się były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz z grupą towarzyszących mu osób, podszedł do stołu prezydialnego z żądaniem dopuszczenia go do głosu, a następnie wbrew regulaminowi zajął miejsce na mównicy i nie reagował na wezwania do jej opuszczenia.

W związku z zablokowaniem mównicy interweniowała straż miejska, co doprowadziło do szarpaniny, wezwania policji oraz przerwania obrad przez przewodniczącego rady Mateusza Tyczyńskiego. Niedługo potem Tyczyński złożył doniesienie do prokuratury. W jego ocenie sytuacja, do której doszło w Radomiu, była bezprecedensowym naruszeniem prawa w sali obrad samorządu, a samorządowiec określił Bąkiewicza mianem "zadymiarza do wynajęcia dla rządu PiS".

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Sesja zwołana na wniosek PiS

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu została zwołana na wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Na sesji pojawili się posłowie tego ugrupowania z okręgu radomskiego, między innymi Marek Suski i Radosław Fogiel. Byli oni przeciwni tworzeniu centrów integracji cudzoziemców, choć miejsca te z założenia miały stanowić punkty informacyjne dla imigrantów, którzy trafili do Polski legalnie.

Parlamentarzyści przekonywali, że są tworzone z myślą o kolejnych imigrantach, którzy mieli napływać do Polski w związku z paktem migracyjnym. Podobne stanowisko prezentował działacz środowisk nacjonalistycznych Robert Bąkiewicz, który w ubiegłym roku uczynił z przeciwdziałania tworzeniu centrów integracji cudzoziemców jeden z głównych punktów swojej działalności politycznej.

Źródło: PAP
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Tagi:
RadomProkuraturaRobert Bąkiewicz
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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