Pasażer auta zamiast na fotelu siedział na pniu drzewa
W środę radomscy policjanci na ulicy Wojska Polskiego zwrócili uwagę na Fiata, którego kierowca popełnił wykroczenia.
"Mężczyzna nie zastosował się do zakazu zawracania i nie korzystał z pasów bezpieczeństwa" - wymieniła Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.
Zatrzymali auto, za jego kierownicą siedział 18-latek.
Nietypowe "siedzenie"
Policjanci zwrócili uwagę na siedzącego obok kierowcy pasażera.
"Okazało się, że wymontowany jest fotel samochodowy, a pasażer siedzi na pniu drzewa i też nie korzysta z pasów bezpieczeństwa" - opisała Jaśkiewicz.
Policyjna kontrola dla obu mężczyzn zakończyła się mandatami karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali też dowód rejestracyjny od pojazdu.
Źródło: tvnwarszawa.pl