Okolice Pasażer auta zamiast na fotelu siedział na pniu drzewa Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Kasowanie punktów karnych. Zmiany w przepisach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Radom

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W środę radomscy policjanci na ulicy Wojska Polskiego zwrócili uwagę na Fiata, którego kierowca popełnił wykroczenia.

"Mężczyzna nie zastosował się do zakazu zawracania i nie korzystał z pasów bezpieczeństwa" - wymieniła Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

Zatrzymali auto, za jego kierownicą siedział 18-latek.

Pasażer siedział na drewnianym pniu Źródło zdjęcia: Policja Radom

Nietypowe "siedzenie"

Policjanci zwrócili uwagę na siedzącego obok kierowcy pasażera.

"Okazało się, że wymontowany jest fotel samochodowy, a pasażer siedzi na pniu drzewa i też nie korzysta z pasów bezpieczeństwa" - opisała Jaśkiewicz.

Policyjna kontrola dla obu mężczyzn zakończyła się mandatami karnymi. Funkcjonariusze zatrzymali też dowód rejestracyjny od pojazdu.