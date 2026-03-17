Odebrany pijanemu kierowcy Mustang trafił do policji

Na torze radomskiego Automobilklubu policjanci zaprezentowali nowy radiowóz. Ich flotę flotę zasiliła legenda prosto z USA - Ford Mustang. Auto zyskało policyjne barwy.

Samochód ma pięciolitrowy silnik i 450 koni mechanicznych. Wyposażony jest w manualną skrzynię biegów i napęd na tylne koła. To najmocniejszy samochód na wyposażeniu radomskiej policji.

Gdzie trafi Mustang?

Zastępca komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą Radomiu insp. Jerzy Sztuc opowiedział, gdzie trafi Mustang. - Radiowóz został przydzielony do wydziału ruchu drogowego KMP w Radomiu, największej jednostki na terenie naszego garnizonu, generującej największą liczbę zdarzeń drogowych - zaznaczył. Mustang będzie także wykorzystywany przez grupę SPEED, która swoim działaniem obejmuje teren całego województwa. Będzie brał także udział w działaniach profilaktycznych na terenie całego garnizonu

- Jestem przekonany, że tak doskonały sprzęt pozwoli nam na jeszcze efektywniejsze ściganie przestępców drogowych - podkreślił Sztuc.

Kto w policji będzie mógł wsiąść za kierownicę Mustanga? - Będziemy rygorystycznie do tego podchodzić, żeby do tego auta nie wsiadali policjanci, którzy nie mają dużego doświadczenia w jeździe takimi pojazdami - zaznaczył podkom. Karol Głogowski z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Mustangiem będą się więc poruszać funkcjonariusze z doświadczeniem. - Jako policjanci z ruchu drogowego przechodzimy specjalne szkolenia z zakresu doskonalenia technik jazdy, które odbywają się na torach - wyjaśnił.

Auto będzie wykorzystywane do służby patrolowej i wszystkich czynności, związanych ze służbą w ruchu drogowym w Radomiu i okolicach.

Moc to nie wszystko

Policja podkreśla, że mocny samochód to nie wszystko. - Cała umiejętność poruszania się, wykorzystania potencjału tego auta znajduje się w naszej głowie - zaznaczył Głogowski.

Jego zdaniem ważna jest przede wszystkim umiejętność jazdy. - Mogę jeździć dużo słabszym autem, ale potrafić wykorzystać w 100 procentach jego potencjał. Mogę mieć potężną maszynę, z której wykorzystam 50, 60 procent. To jest pojęcie bardzo względne - mówił Głogowski.

Możliwości auta policjanci zaprezentowali na torze radomskiego Automobilklubu. - To bardzo fajny techniczny tor, gdzie można sprawdzić możliwości takiego auta. Sprawdzić przede wszystkim swoje możliwości, zobaczyć, czego się nie potrafi, co jest do dopracowania - podkreślił Głogowski.

Odebrany pijanemu kierowcy

To pierwszy Ford Mustang, który został skonfiskowany kierowcy w związku z popełnionym przestępstwem. Sytuację tą opisała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinspektor Katarzyna Kucharska. "W kwietniu zeszłego roku w powiecie ciechanowskim policjanci zatrzymali nietrzeźwego mieszkańca Warszawy. Mężczyzna miał we krwi dwa promile alkoholu. Usłyszał zarzut kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Jego samochód został zatrzymany na policyjnym parkingu" - przypomniała.

We wrześniu zeszłego roku zapadł wyrok w sprawie. - Określał między innymi przepadek samochodu na rzecz Skarbu Państwa - przekazał zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą Radomiu insp. Paweł Herbuś. Dalsza analiza wykazała, że samochód będzie przydatny policji. Został więc dostosowany do potrzeb funkcjonariuszy.

- W naszym garnizonie było już kilka samochodów innych marek z podobną historią. Policja wnioskuje o przekazanie jej auta, w którego sprawie orzeczony został przepadek, kierując się przede wszystkim stanem technicznym pojazdu i aktualnymi potrzebami - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej podinsp. Katarzyna Kucharska.

Nie uległ wypadkowi

W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby Mustang odebrany nietrzeźwemu kierowcy i przekazany do użytkowania policjantom uległ wypadkowi.

"Uspokajamy - to fake news. Auto jest całe i ma się dobrze. Przy okazji przypominamy: jedźcie odpowiedzialnie i nigdy nie wsiadajcie za kierownicę pod wpływem alkoholu. W przeciwnym razie może się okazać, że to właśnie Wasz samochód trafi w ręce policjantów i będzie wykorzystywany do dbania o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu" - przekazała komenda w Radomiu na portalu X.

Amerykańska gwiazda

Ford Mustang to sportowy model produkowany przez amerykańską markę od 1964 roku. Obecnie dostępna jest 7. generacja Mustanga. Wersja z 8-cylindrowym silnikiem dysponuje mocą blisko 500 koni mechanicznych.

Do popularności tego modelu w Stanach Zjednoczonych przyczynił się m.in. film "Bullitt" z 1968 roku, w którym grany przez Steve'a McQueena policjant ściga za kierownicą Mustanga swoich przeciwników uciekających Dodge’em Chargerem.