Emerytowany ksiądz stanie przed sądem. Miał wykorzystywać nieletniego

Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko 80-letniemu duchownemu. Według śledczych wykorzystał on seksualnie nieletniego.

Miało do tego dojść w jednej z parafii należącej do diecezji radomskiej. Śledztwo dotyczyło "doprowadzenia małoletniego poniżej 15 lat do innej czynności seksualnej, tj. o przestępstwo z art. 200 §1 kk".