"Uwaga!" TVN 15-letnia Oliwia nie żyje. Czy lekarz w karetce ją ratował, czy tylko przewoził? Magdalena Zagała |

15-letnia Oliwia nie żyje. Czy lekarz w karetce ją ratował, czy tylko przewoził? Źródło wideo: "Uwaga!" TVN Źródło zdj. gł.: "Uwaga!" TVN

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15-letnia Oliwia z Radomia pół roku temu, idąc rano do szkoły, została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. Kierująca autem kobieta jechała z prędkością 59 kilometrów na godzinę i - jak się okazało - nie hamowała. Po wypadku, według relacji świadków, tłumaczyła, że nie zauważyła dziewczynki. Dziennikarze "Uwagi!" TVN spotkali się z kobietą, która była świadkiem tego wypadku.

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Jak wyglądał wypadek, w którym potrącono 15-latkę?

- Odwoziłam wtedy syna do szkoły. Było po siódmej. W pewnym momencie syn powiedział: "Mamo, ktoś tam zemdlał, upadł". Zastanowił się chwilę i powiedział: "Wiesz, mamo, chyba wypadek". Niewiele myśląc, zjechałam na pobocze - opowiada kobieta.

- To było to przejście. Dziewczynka leżała na poboczu - pokazuje.

Kobieta po wypadku podbiegła do dziecka. Przy leżącej dziewczynce był już jakiś mężczyzna. Według relacji świadków, Oliwia miała ranę z tyłu głowy, była nieprzytomna i słabł jej oddech.

Na miejsce wezwane zostało pogotowie. Specjalistyczna karetka przyjechała szybko.

- Przyjechała trzyosobowa załoga pogotowia. Ratownik, ratowniczka i lekarz. Ratownik na pewno miał torbę i została ona otworzona, ale zaraz natychmiast została zamknięta. Lekarz podszedł, spojrzał na dziecko z góry, na głowę, a potem przeszedł się w stronę nóg, spojrzał znowu. Potem znowu wrócił do głowy, nachylił się, zbadał tętno i stwierdził: "Zabieramy". To było wszystko. Po prostu położono ją na deskę - relacjonuje kobieta.

- Dziecko zaczęło drżeć, wyginało ją. Pielęgniarka stwierdziła: "Pręży się nam". Odsunęłam się, obok stał jeden z nauczycieli. Od razu we dwoje naraz powiedzieliśmy: "To nie powinno tak wyglądać" - dodaje kobieta.

Dziewczynkę wniesiono do karetki.

15-letnia Oliwia zmarła w szpitalu Źródło zdjęcia: "Uwaga!" TVN

Próba ratowania Oliwii

Nieprzytomną 15-latkę z poważnym urazem głowy karetka zawiozła na oddział SOR do jednego z radomskich szpitali. Powiadomieni o wypadku rodzice dziewczynki przyjechali tam bardzo szybko. Wpuszczono ich na OIOM.

- Zobaczyliśmy córkę na łóżku, pod aparaturą. Miała spuchniętą głowę - opowiada pan Dariusz. I dodaje: - Miałem nadzieję, że z tego wyjdzie. Żona zaczęła płakać. Wyszedł do nas pan doktor, przytulił. Powiedział, że jest uraz mózgu, że jej stan jest bardzo ciężki.

Dziewczynka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Po dwóch tygodniach konsylium lekarskie stwierdziło u niej śmierć pnia mózgu.

- Powiedzieli, że możemy się pożegnać z córką - wspomina zrozpaczony pan Dariusz.

- Tęsknię za córką, to jest nie do opisania. Do tej pory nie dociera do nas, że to się stało, że jej już nie będzie - mówi pani Ilona. I dodaje: - Córka była bardzo poukładana, miała swoje plany, bardzo chciała podróżować. Chciała lecieć do Japonii, uczyła się języka.

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Lekarze ze szpitala złożyli zawiadomienie do prokuratury

Po śmierci Oliwii rodzice dowiedzieli się, że dwóch lekarzy ze szpitala zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Ich zdaniem lekarz, który przyjechał karetką, miał dopuścić się zaniedbań polegających na niewykonaniu wymaganych procedur medycznych przy udzielaniu pomocy poszkodowanej.

- Widzieliśmy się z panią ordynator przy odbiorze dokumentów. Zapytaliśmy o tego lekarza i o zawiadomienie. Doktor potwierdziła, że miały miejsce bardzo duże zaniedbania. Powiedziała, że chodzi o brak intubacji dziecka. Córka nie miała podanych właściwych leków. Nie była zabezpieczona w transporcie, tak jak należy - przywołuje matka 15-latki.

Lekarze, którzy zawiadomili prokuraturę, odmówili rozmowy z "Uwagą". Reporterom udało się dotrzeć jednak do pracownika medycznego, który był w pracy, kiedy karetka przywiozła Oliwię.

- Przywieziono ją totalnie niezabezpieczoną, prężącą się, wygiętą, nieprzytomną. Bez żadnego zabezpieczenia, bez monitorowania - mówi mężczyzna.

- Ona powinna zostać zaintubowana, podłączona do respiratora. Była nieprzytomna. To były bezwzględne kwalifikacje do tego, żeby ją zaintubować. Żeby to zrobić przy prężącej się dziewczynce, powinny być podane odpowiednie leki - zwiotczające, sedatywne, które są na wyposażeniu karetki - dodaje mężczyzna.

- Ona przyjechała z bardzo niską saturacją. Prawdopodobnie udusiła się podczas transportu. Przez wiele minut była niedotleniona, więc następuje obrzęk mózgu, a w następstwie, obumarcie pnia mózgu i śmierć - ocenia pracownik medyczny.

"To była śmierć mózgowa na miejscu, to było nie do przeżycia"

Lekarz z karetki pracował w radomskim pogotowiu. To doświadczony lekarz pracujący od lat w zespołach medycznych karetek. Dziennikarze zastali go pod adresem, gdzie ma zarejestrowaną działalność gospodarczą.

- To była śmierć mózgowa na miejscu, to było nie do przeżycia - stwierdza medyk.

Na pytanie reporterki, dlaczego nie zaintubował dziewczynki, mężczyzna stwierdził, że nie było takiej potrzeby.

- Dziecko miało założone wkłucie, dostało pyralginę, dostało płyny, tlen i było odsysane - mówi lekarz.

Inaczej sprawę widzi pracownik medyczny, z którym rozmawialiśmy.

- Dziecko było nieprzytomne, bez reakcji na bodźce, to w czym miała pomóc pyralgina? On jej nie ratował. Po prostu ją przewiózł i tyle. I dlatego myślę, że lekarze z SOR-u już nie wytrzymali, jak zobaczyli taką dziewczynkę, tak przywiezioną, tak niezabezpieczoną, w tak skandaliczny sposób przekazaną, to ich serce, godność, nie pozwalała na to, żeby nie zawiadomić prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa - słyszymy.

Pacjentów może być więcej

Prokuratura prowadzi śledztwo od pół roku. Pacjentów, którymi medyk mógł zajmować się nienależycie, może być więcej. Na rozmowę zgodzili się rodzice 2,5-letniej dziewczynki z wadą serca. Do dziecka przyjechała karetka wezwana przez internistę, ponieważ podczas wizyty w gabinecie lekarskim dziewczynka czuła się coraz gorzej.

- Lekarz z karetki wszedł dość swobodnym krokiem. Nie wydaje mi się, żeby spojrzał na dziecko. Poprosił o książeczkę zdrowia. Spojrzał na pierwszą stronę, gdzie ręcznie nie było wpisanego numeru PESEL dziecka. I skupił się tylko na tym przez najbliższe 10-15 minut. Wręcz krzyczał, że to są jakieś niedopełnienia medyczne, że to tak nie może być, że w książeczce zdrowia nie ma PESEL-u. A córka leżała nieprzytomna na kozetce. Miała sine palce, wręcz fioletowe. Sine były też usta, ciężko oddychała. Powiedziałam mu, że to dziecko ze złożoną wadą serca - podkreśla matka dziewczynki.

Zespół karetki zawiózł dziecko do szpitala, w którym nie było oddziału kardiologii. Na miejscu okazało się, że konieczna jest operacji kardiochirurgiczna. W związku z tym dziecko przetransportowano do warszawskiego szpitala.

- Następstwem działań lekarza z karetki było opóźnienie przynajmniej o dobę przybycia dziecka do szpitala, w którym przeszła operację. Doba w takich sytuacjach to jest wieczność. Na szczęście zebrał się zespół chirurgiczny i byli w stanie w trybie pilnym wykonać operację w sobotę - opowiada ojciec dziecka.

O sprawę dziennikarze zapytali lekarza pogotowia.

- Nie jest pani obiektywna, nie ma pani wiedzy medycznej. Dziecko pojechało do szpitala, było zaopatrzone - stwierdził.

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