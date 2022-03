3,5-letni Kuba zmarł w szpitalu. Ojciec miał nim rzucać o podłogę i ściany

Zmarł 3,5-letni chłopiec, który w stanie krytycznym trafił w połowie lutego do radomskiego szpitala. Chłopiec był według śledczych ofiarą przemocy, ojciec miał rzucać nim o podłogę i ściany. Oboje rodzice trafili decyzją sądu do aresztu tymczasowego.

O sprawie skatowanego chłopca z Garbatki Letniska koło Kozienic informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl. W połowie lutego pogotowie przywiozło go do radomskiego szpitala pogotowie. Ratownicy i lekarze stwierdzili zatrzymanie krążenia oraz uraz głowy. Dziecko trafiło na oddział neurochirurgii szpitala, gdzie zostało poddane operacji usunięcia krwiaka mózgu. Od początku stan 3,5-latka określany był jako krytyczny i nie poprawiał się.

Rodzice 3,5-latka trafili do aresztu

Dwa dni po przewiezieniu dziecka do szpitala Prokuratura Okręgowa w Radomiu postawiła 25-letnimu ojcu chłopca zarzut usiłowania zabójstwa i znęcania się nad dzieckiem od 2019 roku do sierpnia 2021 roku. Z kolei 25-letnia matka Kinga Ł. usłyszała zarzut pomocnictwa do usiłowania zabójstwa i narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Oboje zostali tymczasowo aresztowani.