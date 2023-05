W nocy znaleźli na ulicy paczkę ze słodyczami, tak trafili na trop złodziei

czytaj dalej

Drogowcy przymierzają się do zapowiadanych w ubiegłym roku zmian w ciągu Głębockiej i św. Wincentego. Jedną z najważniejszych jest wytyczenie buspasa, który ułatwi mieszkańcom Białołęki dotarcie do stacji metra na Bródnie. Nie będzie to jedyny buspas, jaki ma powstać w tym roku. Badania wskazują, że w miejscach, gdzie pojawiają się tego typu udogodnienia, liczba pasażerów w autobusach wyraźnie wzrasta.