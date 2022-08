Przydomowa uprawa konopi indyjskich do "celów leczniczych". Zarzuty dla młodej kobiety

Rosły w szklarni i za budynkami gospodarczymi. W sumie 17 zadbanych i doglądanych krzewów konopi indyjskich. 23-latce, która przyznała, że to jej rośliny, grozi do trzech lat więzienia.

Policjanci z Płońska zdobyli informację, o tym, że na terenie jednej z posesji w gminie Raciąż uprawiane są nielegalne w Polsce konopie indyjskie. To szybko się potwierdziła.

"Do celów leczniczych"

Młoda kobieta przyznała, że wszystkie rośliny należą do niej. Sama ich doglądała i nawoziła, by szybciej rosły. Twierdziła jednak, iż uprawiała je jedynie na własny użytek, do celów leczniczych.