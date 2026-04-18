Nastolatek nie chciał kupić im alkoholu. Został pobity Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

W minionym tygodniu, 7 kwietnia, do dyżurnego płońskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o ataku na 16-letniego obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło na ulicy w Raciążu.

Nastolatek powiadomił służby o zdarzeniu. Sprawą zajęli się policjanci z miejscowego komisariatu.

Pobicie i zabrane klucze

"Z ustaleń wynika, że w pobliżu sklepu spożywczego chłopiec został zaczepiony przez dwóch mężczyzn, którzy chcieli, aby kupił im alkohol" - opisała w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji. Nastolatek odmówił, tłumacząc, że jest niepełnoletni i nie ma pieniędzy.

Kilka chwil później, w pobliżu innego sklepu, ci sami mężczyźni podbiegli do nastolatka. "Wtedy jeden z nich miał uderzyć go w twarz, a następnie kierowali wobec niego obelgi odnoszące się do jego narodowości. W trakcie zdarzenia wyrwali mu klucze do mieszkania i zażądali pieniędzy w zamian za ich zwrot" - dodała policjantka.

Młodzi mężczyźni zatrzymani

Policjanci z Raciąża ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 22 lat. Znaleziono ich w parku na terenie miasta.

"Obaj mężczyźni byli nietrzeźwi. Podczas czynności przyznali się do udziału w zdarzeniu oraz potwierdzili, że doszło do znieważenia i przemocy wobec nastolatka z powodu jego pochodzenia. Wskazali również miejsce, w którym wyrzucili klucze" - przekazała Drężek-Zmysłowska. Zostały one odnalezione i odzyskane.

19-letni mieszkaniec gminy Drobin i 22-letni mieszkaniec gminy Raciąż trafili do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu młodszy z mężczyzn usłyszał zarzut znieważenia nastolatka na tle narodowościowym, natomiast starszy zarzuty dotyczące znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Czyn ten z art. 257 Kodeksu karnego zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo 22-latek usłyszał zarzut z art. 286 § 2 Kodeksu karnego, dotyczący żądania korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy, co zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Policja