Nastolatek nie chciał kupić im alkoholu. Został pobity

Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Dr Bębas o spożyciu alkoholu w Polsce: każda forma ograniczenia dostępności wpływa pozytywnie
Źródło: TVN24
Zaczęło się od zaczepki przy sklepie, a zakończyło przemocą i zabraniem kluczy od domu. Wszystko przez to, że nastolatek nie chciał kupić dwóm mężczyznom alkoholu. Policjanci z Raciąża zatrzymali podejrzanych.

W minionym tygodniu, 7 kwietnia, do dyżurnego płońskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o ataku na 16-letniego obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło na ulicy w Raciążu.

Nastolatek powiadomił służby o zdarzeniu. Sprawą zajęli się policjanci z miejscowego komisariatu. 

Pobicie i zabrane klucze

"Z ustaleń wynika, że w pobliżu sklepu spożywczego chłopiec został zaczepiony przez dwóch mężczyzn, którzy chcieli, aby kupił im alkohol" - opisała w komunikacie nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji. Nastolatek odmówił, tłumacząc, że jest niepełnoletni i nie ma pieniędzy.

Kilka chwil później, w pobliżu innego sklepu, ci sami mężczyźni podbiegli do nastolatka. "Wtedy jeden z nich miał uderzyć go w twarz, a następnie kierowali wobec niego obelgi odnoszące się do jego narodowości. W trakcie zdarzenia wyrwali mu klucze do mieszkania i zażądali pieniędzy w zamian za ich zwrot" - dodała policjantka.

Młodzi mężczyźni zatrzymani

Policjanci z Raciąża ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 22 lat. Znaleziono ich w parku na terenie miasta.

"Obaj mężczyźni byli nietrzeźwi. Podczas czynności przyznali się do udziału w zdarzeniu oraz potwierdzili, że doszło do znieważenia i przemocy wobec nastolatka z powodu jego pochodzenia. Wskazali również miejsce, w którym wyrzucili klucze" - przekazała Drężek-Zmysłowska. Zostały one odnalezione i odzyskane. 

19-letni mieszkaniec gminy Drobin i 22-letni mieszkaniec gminy Raciąż trafili do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu młodszy z mężczyzn usłyszał zarzut znieważenia nastolatka na tle narodowościowym, natomiast starszy zarzuty dotyczące znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Czyn ten z art. 257 Kodeksu karnego zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo 22-latek usłyszał zarzut z art. 286 § 2 Kodeksu karnego, dotyczący żądania korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy, co zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Pożar domu w Wawrze
Pożar w kotłowni. Dym przedostał się aż na poddasze
Wawer
Widok na budynek dworca Warszawa Wschodnia
Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia. Kolejarze czekają na ważną decyzję
Praga Południe
Prezydent Rafał Trzaskowski nie krył zaskoczenia i irytacji, widząc samochody na zrewitalizowanej ulicy Chmielnej
Chmielna zastawiona autami. Trzaskowski: o co tu chodzi?
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącenie sześciolatki na posesji. Dziecko nie żyje
Okolice
Interwencja służb wobec pasażera lecącego z Warszawy do Miami
Agresywny pasażer w samolocie do Miami. Lot opóźniony o dwie godziny
Włochy
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Pomyłka po przylocie z Antalyi. Straż Graniczna "wyłapywała" pasażerów
Włochy
Szczecin, 18.12.2019. Podejrzany Marcin D. doprowadzany do szczecińskiego Sądu Rejonowego
Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej, usłyszał zarzuty i został aresztowany
TVN24
Trasa Łazienkowska
Taksówki generują ogromny ruch. Ich liczba wzrosła siedmiokrotnie
Dariusz Gałązka
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy
Śródmieście
Wypadek w Łomiankach
Nie powinien wsiadać za kierownicę. "Ustawodawca wyczerpał wszystkie możliwości"
Klaudia Kamieniarz
Wypadek w miejscowości Krzyżanowice
39-latka nie przeżyła zderzenia z ciężarówką
Okolice
Monster truck w centrum Warszawy
Nietypowe auto w centrum Warszawy. Po policyjnej kontroli odjechało na lawecie
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Zbyszyno
Bus w rowie, sześć kobiet w szpitalu
Okolice
Mężczyzna poszukiwany listem gończym został zatrzymany
Był poszukiwany. Policjanci zatrzymali go w pracy
Okolice
Policyjna akcja na Mokotowie
Zlikwidowali nielegalne salony gier
Bielany
Miasto kupiło Zajazd Napoleoński
Radni się zgodzili, miasto kupi Zajazd Napoleoński
Wawer
Wypadek w Mszczonowie
Pijany kierowca rażąco przekroczył prędkość. Zginął pasażer
Okolice
Dzwony z dzwonnicy w wyniku pożaru i akcji pożarniczej zostały uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić
Dzwonnica spłonęła, dzwony trafiły do rejestru zabytków
Praga Południe
Remont "Grubej Kaśki"
"Gruba Kaśka" przechodzi metamorfozę. Pod okiem konserwatora i ornitologa
Śródmieście
Prokuratura ujawnia kluczowe ustalenia w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa
Nagrały nagą podopieczną. Trzy osoby z wyrokami
Okolice
Jechali kupić nowy samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Żaden nie powinien kierować, ojciec i syn jechali kupić auto
Okolice
Dachowanie na Kruczkowskiego
Dachowanie pod Mostem Poniatowskiego. Dwie osoby w szpitalu
Śródmieście
Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
Faktury z podmienionym numerem konta wysłane z firmowej skrzynki
Okolice
40-latek został zatrzymany
Liczyli się tym, że może użyć broni. Ściągnęli kontrterrorystów
Okolice
Maciej Binkowski
Ruch Narodowy ma przedstawiciela w Radzie Warszawy. Odszedł z PiS
Śródmieście
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Wędkarz zauważył zwłoki w rzece
Okolice
Wypadek w Łomiankach
Trzecia ofiara wypadku. W nocy zmarł 20-latek
Okolice
Wypadek na strzelnicy (zdj. ilustracyjne)
Żołnierz na strzelnicy postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej
Okolice
Protest w obronie topoli
Zebrali się, by bronić wyjątkowego drzewa
Praga Południe
Stacja kolejowa w Otwocku
Od soboty duże zmiany w Radości i Falenicy
Okolice
