Zabójstwo dwóch osób. Ojciec zatrzymanego kilka lat temu zabił żonę

Podwójne zabójstwo w Raciążu. Rozmowa z policjantką Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z redakcją Kontaktu24 skontaktował się czytelnik, który napisał, że 29-latek, podejrzewany o zabójstwo dwóch osób w Raciążu, jest synem mężczyzny, który także popełnił zbrodnię.

Prokurator Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku, początkowo potwierdził tylko, że ojciec zatrzymanego odbywa karę 25 lat pozbawienia wolności. Taka kara jest wymierzana zazwyczaj za zabójstwo.

Reporter tvn24.pl Robert Zieliński nieoficjalnie ustalił w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, że odsiaduje wyrok za zabójstwo żony. Taką informację usłyszał też reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Niedługo później szefowa płońskiej prokuratury Ewa Ambroziak powiedziała wprost portalowi plonskwsieci.pl: "Kilka lat temu ojciec 29-latka dokonał okrutnego zabójstwa swojej żony na drodze w gminie Raciąż".

Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin Źródło: OSP Koziebrody Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin Źródło: OSP Raciąż Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin Źródło: OSP Raciąż Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin Źródło: OSP Raciąż

Zbrodnia i spalone ciało

Do zbrodni doszło w listopadzie 2019 roku. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze samochodu w miejscowości Kraszewo Sławęcin niedaleko Płońska. W czasie akcji gaśniczej jeden ze strażaków ochotników zauważył, że z rowu obok auta wydobywa się dym. Gdy podszedł, dostrzegł spalone ciało kobiety.

Z informacji, jakie podawały wówczas lokalne media, wynika, że 42-latka została brutalnie zamordowana przez 45-letniego męża. Mężczyzna zatrzymał samochód kobiety, wybił szybę toporem i kilkukrotnie uderzył ją w głowę. Następnie podpalił ciało. Motywem zbrodni miała być zazdrość.

Prokuratura Rejonowa w Płońsku postawiła mężczyźnie zarzut zabójstwa. Został skazany na 25 lat więzienia.