Quad odjechał bez kierowcy i potrącił kobietę

"W sprawie budynku po rosyjskiej szkole, przy ulicy Kieleckiej 45 wpłynął wniosek z miasta stołecznego Warszawy, ale niekompletny i niepodpisany przez prezydenta. Wojewoda mazowiecki jest zdziwiony, faktem, że w tak ważnej kwestii prezydent nie znalazł czasu, by podpisać go osobiście" - podało we wtorek biuro prasowe wojewody mazowieckiego. - Liczymy, że wojewoda podejmie właściwą decyzję. Warszawscy uczniowie czekają na nią z niecierpliwością - mówi Tomasz Bratek, zastępca prezydenta Warszawy.